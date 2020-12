In ein gut laufendes System sollte man nicht eingreifen. Das weiß jeder Verfahrenstechniker: Die Ampel an der Mistelbacher Frohnerkreuzung war zwar mit ihrer Schaltung jahrelang effizient, sicher war sie aber nicht: Immer wieder kam es zu Unfällen, weil sich Abbiege- und Geradeausverkehr in der selben Ampelphase trafen.

Das Land NÖ, dem die Kreuzung zugeordnet ist, wollte das ändern und schuf in Nord-Südrichtung jeweils eigene Ampelphasen für die Abbieger – mit dem Effekt, dass sich der Verkehr, vor allem vom Hauptplatz kommend, bis über diesen hinaus zurückstaute.

Nach heftigen Urgenzen der Stadtgemeinde und von Bürgermeister Erich Stubenvoll wurde die Ampelschaltung insofern verändert, als dass die Ampelphasen in dieser Fahrtrichtung verlängert wurden. Das wiederum hat jetzt den Effekt, dass sich in Ost-West-Richtung der Verkehr Richtung Bahnstraße zurück staut, dass Abbieger von der Kindlkreuzung mit der Franz Josef-Straße nicht mehr in die Bahnstraße einbiegen können.

„Das Land Niederösterreich wollte die Kreuzung sicherer machen und jetzt haben wir den Salat: Sie ist zwar sicherer, aber nicht mehr leistungsfähig“, finden manche Autofahrer in der Stadt.

„Diese Woche wird eine Kamera an der Ampel angebracht, die das Verkehrsgeschehen eine Woche lang aufzeichnet“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll: Diese Aufnahmen werden danach einem Verkehrstechniker übergeben. Der wird die Bilder genauestens analysieren und soll dann die richtige Schaltung für die komplexeste Ampel der Stadtgemeinde finden.