„Ich glaube nicht, dass ich das aushalte, wenn da neben unserem Haus die Bauarbeiten beginnen“, sagt eine Mistelbacherin aus der Franz Josef-Straße: Die Siedlungsgenossenschaft Kamptal hat vier Grundstücke neben ihr angekauft und plant zwischen Franz Josef-Straße und Bahntrasse 70 Wohneinheiten zu errichten.

Grundsätzlich sei ja nichts gegen die Verbauung zu sagen. Mittlerweile sammeln sie und ihre Nachbarn Unterschriften und fordern eine „anrainerfreundliche Verbauung“. Damit meint sie, dass nicht jeder Flecken Grund zur Gänze ausgenutzt werden muss. Immerhin baue die Baugenossenschaft hier in einem Bereich, in dem bisher nur Einfamilienhäuser standen. Die Anrainer sehen sich in ihrer Lebensqualität beschnitten, sollten die (mindestens) acht Meter hohen Gebäude (Bauklasse 2) errichtet werden, überlegen manche schon eine Absiedelung.

Bau-Stadtrat Friedrich Brandstetter (Liste aktiver Bürger) versteht die Bedenken. Das Problem trete dann auf, wenn Bauträger mehrere Grundstücke zusammenlegen würden, dann ginge sich ein großvolumiger Bau aus. Seien die Pläne widmungskorrekt, könnte die Gemeinde da nichts verhindern.

„Wir werden das Projekt im September im Ausschuss diskutieren“, sagt der Stadtrat. Denn ein derartiges Großprojekt stelle auch besondere Anforderungen an die Infrastruktur von Wasser und Kanal in diesem Bereich.