Anti-islamische Aktion vor Gebetshaus

Einen moslemischen Gebetsraum gibt es in der Liechtensteinstraße schon seit 2010. Jetzt will der bosnisch-islamische Verein Zem-Zem dort einen Gebetsraum errichten. Die Gruppe „Patriotisches Weinviertel“, die schon mit einem homophoben Störtransparent bei der Mistelbacher Pride auffiel, hängte am Bauzaun in der Vorwoche ein Protest-Transparent auf: „Jede Moschee ist eine zuviel“, warnen sie. In Flugblättern warnen sie vor Überfremdung: „Wie lange wird es dauern, bis der Muezzin über Mistelbach zum Gebet ruft?“

„Die Bevölkerung wird natürlich nicht informiert, dass jetzt eine große Moschee entsteht“, kritisiert Manfred Platschka, FPÖ-Urgestein, schlagender Burschenschafter und bekennender Identitärer: „Dank der illegalen Masseneinwanderung ist der bestehende Gebetsraum zu klein geworden und er wird groß ausgebaut!“ Sein Nachsatz zu seiner Person: „Außerdem bin ich auch Steuerzahler und Familienvater.“

„Stimmt nicht“, kontert Imam Kenan Corbic, der sich strikt dagegen verwehrt, dass der Verein auf den Flugblättern islamistisch bezeichnet wird: „Wir bauen keine Moschee, wir bauen unser Vereinshaus aus und um.“ Errichtet werden zwei weitere Gebetsräume, ein Büro, eine Bibliothek und Gesellschaftsräume, sagt Corbic. „Und auch wenn eine Moschee gebaut würde, verstehe ich nicht, warum man da dagegen sein könnte“, schüttelt er den Kopf.

Die Zusammenarbeit mit dem Verein Zem-Zem sei sehr gut, auch mit den Nachbarn gebe es keine Probleme, bestätigt Bürgermeister Erich Stubenvoll, der ebenfalls von der Gruppe „Patriotisches Weinviertel“ angegriffen wurde: Baurechtlich sei das Umbauprojekt in Ordnung und entsprechend wurde die Genehmigung erteilt. Genehmigt ist das Gebäude für 100 Personen, es wird kein Minarett errichtet, sagt Stubenvoll. „Was ich verurteile, sind diese verhetzerischen, ausländerfeindlichen Botschaften, die bar jeder Wahrheit verbreitet werden“, sagt der Bürgermeister.

Der Verein Zem-Zem ist seit 30 Jahren im Bezirk, seit 2010 in Mistelbach aktiv. Er bemüht sich intensiv auch um den Austausch mit den anderen Religionsgemeinschaften in der Region: „Wir haben auch heuer wieder zum Ramadanfest alle eingeladen“, sagt Corbic.

„Und ich wüsste nicht, warum die Zusammenarbeit und das Verhältnis zu den Nachbarn nach dem Umbau schlechter werden soll“, ergänzt Stubenvoll.

