Jahrelang war Stadtrat Helmut Jawurek Partnerschaftsreferent der Städtepartnerschaft, im Vorjahr gab er diese Funktion an Lissy Walter ab.

Am 1. Juliwochenende war sie gemeinsam mit einer Abordnung aus Neumarkt in der Oberpfalz in der Bezirkshauptstadt. Nach einem Besuch anlässlich in der Mistelbacher Sommerszene der Eröffnung am Freitag, dem 2. Juli, stand tags darauf ein Besuch im Rathaus mit offiziellem Empfang durch Bürgermeister Erich Stubenvoll und Mistelbachs Partnerschaftsreferentin Stadträtin Dora Polke am Programm.