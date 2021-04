„Wir haben dieses Projekt jetzt einmal zurückgestellt“, sagt spusu-Gründer Franz Pichler. Fest steht für Pichler aber, dass in absehbarer Zeit der vorhandene Platz in jetzigen Betriebsgebäude in Wien und Wolkersdorf zu knapp wird: „Wir sind das am stärksten wachsende Mobilfunkunternehmen in Österreich“, sagt Pichler: „Derzeit wachsen wir um drei bis vier Mitarbeiter pro Monat.“ Trotz Homeoffice und Corona: „Irgendwann brauchen wir es.“

Der Standort? Das spusu-Bürogebäude ist auch in Asparn nicht umsetzbar, ecoplus-Aufsichtsrat und Landtagsabgeordneter Kurt Hackl würde die neue spusu-Zentrale gerne im Wirtschaftspark A5 Mistelbach-Wilfersdorf sehen. Der wäre zudem nur zehn Autominuten vom Hotel entfernt.