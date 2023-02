Kelten, Comics und viele Feste im MAMUZ

Passender könnte eine Ausstellung im MAMUZ Mistelbach gar nicht sein: Denn der jetzt aus der inoffiziellen Außenstelle in Stockerau forschende ehemalige wissenschaftliche Leiter Ernst Lauermann gilt als einer der profundesten Kenner der Kelten-Forschung in NÖ. Entsprechend ist er auch einer der Kuratoren, wenn am 18. März die Sonderausstellung „Kelten“ im MAMUZ Mistelbach eröffnet wird.

Kelten im MAMUZ Mistelbach.

Dabei stehen Alltag, Kunst und Rituale im Mittelpunkt, die uns die Lebenswelten der außergewöhnlichen Kultur der Kelten näherbringen, individuelle Lebensgeschichten erzählen und gängige Klischees widerlegen. Faszinierend werden auch, so die Ausstellungsmacher, einzigartige Funde, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und übergroße Repliken zum Angreifen sein. Eine davon ist eine übergroße keltische Fibel. Eröffnung: Fr, 17. März, 18 Uhr

Höhlenmalerei und Comic im MAMUZ Schloss Asparn.

Die steinzeitliche Höhlenmalerei ist auch ein Vorgänger unserer Comics. Das will die Sonderausstellung im Schloss Asparn „Aufgezeichnet! Von der Höhlenmalerei zum modernen Comic“ beweisen. Urgeschichte und Archäologie faszinieren bis heute viele Menschen, deshalb gab es immer auch eine populäre Aufarbeitung in Bildgeschichten und Illustrationen. Neben der humorvollen Auseinandersetzung unserer Geschichte sind aktuell Wissenschaftscomic und archäologische Zeichnungen wichtige Ausdrucksmittel moderner Feldforschung. Eröffnung: Sa, 15. April 2023, 18 Uhr.

Feste im MAMUZ.

Fixer Bestandteil im Museumskalender sind die großen Feste im Asparner Freigelände. Am 6. und 7. Mai findet „40.000 BC: Mammutjäger, Kelten und Co.“, statt, bei dem in die Lebenswelten von der Altsteinzeit bis ins Mittelalter eingetaucht werden kann, Musikanten, Handwerker und historische Darsteller bevölkern das Museumsgelände.

Am 26. und 27. August findet das Hunnenfest statt, bei dem in das Leben des Reitervolkes eingetaucht werden kann, am 14. Oktober findet die „Nacht der keltischen Feuer“ statt: Das archäologische Freigelände wird zur mystischen Welt der Kelten und im Schein der Fackeln lassen sich historisches Handwerk, verschiedene Darbietungen, Musik, Kulinarik uvm. erleben.

Infos zum weiteren Programm: www.mamuz.at

