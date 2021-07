„Trombone Gang Stars“, Andreas Stöger, Lukas Huysza, Mathias Prukl und Florian Strasser, eröffneten in der Vorwoche die Konzertreihe „vielmusik am Kirchenberg“, der auch randvoll mit Zuhörern gefüllt war.

Die jungen Musiker begeisterten mit einem sehr bunten Programm mit klassischen Werken bis hin zu modernen Musical-Ohrwürmen. Dass die vier jungen Spitzenposaunisten nicht nur ihre Posaunen meisterhaft beherrschen, sondern auch über eine hohe soziale Kompetenz verfügen, bewiesen sie dadurch, dass sie ihr Trinkgeld in der Höhe von 1.835,77 Euro zur Gänze für die von den Unwettern betroffene Bevölkerung in Schrattenberg spendeten.

Apropos Spenden: Auch die Bewegung Mitmensch sammelt weiter für die Hagelopfer in Schrattenberg: „Die Spendenbereitschaft ist riesig“, weiß Obmann Franz Schneider. Wenn sich die Lage im betroffenen Gebiet wieder beruhigt hat, wird der Verein das gesammelte Geld an Schrattenbergs Bürgermeister Johann Bauer übergeben. Die Bewegung Mitmensch hat sich die Hilfe für in Not geratene Menschen im Weinviertel auf die Fahnen geschrieben und macht dies seit Jahren.

Bis dahin kann weiter auf das Konto bei der Erste Bank IBAN: AT 58 2011 1291 1705 5600 (Verwendungszweck: Hagel in Schrattenberg) gespendet werden.

Nächstes Konzert am Kirchenberg: „Freudengesang“ mit Petra Rutschka, Rosemarie Höß und Simone Haas am Mittwoch, 14. Juli.