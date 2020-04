Mistelbach: Auferstehung des Freitagsmarktes .

Deutlicher kann eine Wiederauferstehung nicht sein: Trotz Coronakrise fand am 24. April die Premiere für den Mistelbacher Freitagsmarkt in der Marktgasse statt - und man sah es den Marktgästen an: Sie freuten sich, bei sommerlichen Temperaturen wieder durch den Markt flanieren zu können.