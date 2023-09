Aus dem Hötzendorf-Platz wurde der Europaplatz

„Jede Gemeinde hat einen Europa-Gemeinderat oder eine Europa-Gemeinderätin. Aber nur Mistelbach hat Claudia Pfeffer“, ist Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll stolz auf seine Gemeinderätin: Sie hatte den Gemeinderat überzeugt, dass der Conrad-Hötzendorf-Platz in Europaplatz umbenannt wird. Am 22. September fand die offizielle Umbenennung mit Infos zur EU, einem Europa-Café und einer Podiumsdiskussion zum Thema Europa statt.

Bisher heiß der Platz war der Polytechnischen Schule nach Conrad von Hötzendorf benannt, Feldherr in der Donaumonarchie und einer der Militaristen, die den Kaiser in den Ersten Weltkrieg drängten. Nach dem Krieg fand sich an diesem Platz das Russendenkmal, jetzt ist er nach dem größten Friedensprojekt Europas benannt.

Über diese Namensgebung freue er sich, sagt Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll. Er sei zwar kein Fan des Culture Cancelings, des Auslöschens der Vergangenheit, weil es heute nicht mehr legitim scheint, er bevorzugt eher, dass man diese Dinge besser in den richtigen Kontext setzt.

Vor der Enthüllung des neuen Platznamens: Martin Selmayr, Initiatorin Claudia Pfeffer, Melanie Erasim, Erich Stubenvoll, Helga Krismer, Initiatorin Martina Pürkl, Karl Wilfing, Helmut Brandstetter, Lukas Mandl und Michael Sommer. Foto: Michael Pfabigan

Dass es in Mistelbach einen Europaplatz geben soll, hatte schon Grüne-Gemeinderätin Martina Pürkl vor Jahren gefordert: „Endlich ist es gelungen“, seufzt sie. Manche wollen angesichts der Freude darüber eine gewisse Feuchte in ihren Augen gesehen haben.

„Europa ist nicht nur ein Platz auf der Landkarte, sondern etwas, das wir alle gestalten sollen“, sagt Claudia Pfeffer. Europa sei groß und Brüssel oft 1.000 Kilometer von den Bürgern entfernt: „Unser Ziel muss sein, dass es in jeder Gemeinde einen Europaplatz gibt.“ Die junge Mistelbacherin ist glühende Europäerin, verbrachte beruflich mittlerweile fast mehr Zeit irgendwo in Europa als in Österreich. „Ich bin euch diesen Platz neidig“, sagte die Grüne Landtagsabgeordnete und Badnerin Helga Krismer: Sie habe ihren Gemeinderat noch nicht über so einen Schritt überzeugen können.

Nach der Umbenennung. Foto: Michael Pfabigan

Wie schwer war es, den Gemeinderat von der Umbenennung zu überzeugen? „Gar nicht schwer“, verrät Pfeffer: „Es gab gleich eine Einstimmigkeit in der interfraktionellen Runde der Parteichefs und im Stadtrat.“ Die Zahl der von der Umbenennung betroffenen Adressen hält sich übrigens in Grenzen: Der Hötzendorf-Platz hatte drei Hausnummern. Zwei wurden den benachbarten Straßen zugeordnet, aus dem Poly Hötzendorf-Platz 2 wird jetzt Europaplatz 1.

„Ich bin dankbar, dass es diesen Europaplatz gibt, weil er ein Bekenntnis zu diesen Kontinent Europa ist. Es ist unsere Aufgabe, Europa miteinander weiter zu entwickeln und zu formen“, sagt Landtagspräsident Karl Wilfing.

Die Tafel wurde dann gemeinsam mit den Diskutanten zum Thema Europa und EU, Nationalrätin Melanie Erasim (SPÖ), Nationalrat Helmut Brandstetter (NEOS), Europa-Abgeordneten Lukas Mandl, Landtagsabgeordneter Michael Sommer (FPÖ), Helga Krismer-Huber und dem Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich Martin Selmayr.