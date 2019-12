Vor neun Jahren eröffnete der Hüttendorfer Rame Abazaj das Restaurant „Boulevard“ in der Bahnstraße. Nun hat die Geschichte des beliebten Szenelokals mit angeschlossener Bar und Disco zum Leidwesen der Stammgäste ein Ende genommen, denn mit dem 30.11. schloss das als Familienunternehmen geführte Lokal für immer seine Pforten.

„Es war eine unglaublich schöne Zeit, deshalb tut mir die Schließung sehr leid“, sagt Rame Abazaj. „Irgendwann spürt man, dass es zu schwierig wird, und dass es besser ist, wenn man aufhört.“

"Natürlich hat das Rauchverbot Auswirkungen auf die Bilanz"

Der ausschlaggebende Grund für die Schließung sei der Personalmangel gewesen. In der letzten Zeit habe man einen Koch und eine Servierkraft verloren und danach kein ausreichend qualifiziertes Personal finden können, um dem Qualitätsanspruch der Betreiber gerecht zu werden. Zudem habe das am 1. November in Kraft getretene Rauchverbot den Betrieb getroffen.

„Mehr als die Hälfte unserer Stammkunden waren Raucher“, so Abazaj. „Natürlich hat das Rauchverbot dann Auswirkungen auf unsere Bilanz.“ Die Räumlichkeiten des Boulevards sollen abgerissen werden, das Inventar steht aktuell zum Verkauf. Auf dem Grundstück soll eine Wohnhausanlage errichtet werden.

Das „Boulevard“ war der Nachfolgebetrieb des legendären „Point“ von Gastronom und jetzt Immobilienmakler Peter Proll, der mit seinem Lokal samt Disco Maßstäbe in der Stadt gesetzt hatte.