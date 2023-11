Aus neuer Gruppenpraxis soll noch viel mehr werden

Zähes Verhandeln, viele Gespräche und Telefonate waren nötig. Jetzt ist es offiziell: Am Montag, 6. November, werden in der M-Passage in der Mistelbacher Franz Josef-Straße die beiden Ärzte Dr. Özkan Özedmir und Dr. Ahmad Salem eine neue Gruppenpraxis eröffnen. Maßgeblicher Initiator war Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP), der nicht locker ließ und sich in den letzten Wochen und Monaten vehement dafür einsetzte, dass eine solche Ordination auf Kassenvertragsbasis in Mistelbach eröffnet werden kann. „Das sind die besten Neuigkeiten für die Gesundheitsversorgung in Mistelbach und der beste Beweis, dass das Engagement der letzten Monate nun zum Ziel kommt“, freut sich der Bürgermeister über diese großartige Errungenschaft, von der viele Menschen aus dem nahen Umfeld profitieren werden.

Spätestens mit der Pensionierung von Kassenarzt und Allgemeinmediziner Walter Schleger als einer der letzten Hausärzte auf Kassenvertragsbasis war in Mistelbach dringender Handlungsbedarf gegeben, um die regionale Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. Stubenvoll hat sich seit seinem Amtsantritt dafür starkgemacht, ein gut funktionierendes Angebot an Allgemeinmedizinern bzw. Hausärzten zu gewährleisten. Nun kann dieser die Früchte seines Engagements ernten, zum Wohl aller Mistelbacher bzw. der Menschen in der Region. Mit der Eröffnung der neuen Gruppenpraxis in der Franz-Josef-Straße ist ein Meilenstein in der Gesundheitsversorgung vor Ort gelungen.

Dr. Özkan Özedmir und Dr. Ahmad Salem hatten bereits im Sommer die Vertretung in der Ordination von Schleger in der Alleegasse übernommen, bevor dieser seinen wohlverdienten Ruhestand antrat. Nun übersiedeln beide mit der kompletten Patientenkartei in eine völlig neue, deutlich größere und moderne Ordination im 1. Stock in der Franz-Josef-Straße 6, die dank eines Liftes auch barrierefrei problemlos erreichbar ist.

Patientinnen und Patienten können in der Gruppenpraxis Dr. Özkan Özedmir und Dr. Ahmad Salem vorab telefonisch Termine vereinbaren, die Terminvergabe ist bereits jetzt möglich. Akutpatienten können jederzeit die Gruppenpraxis aufsuchen. Abgedeckt wird dabei das gesamte allgemeinmedizinische Spektrum, angefangen von Blutabnahmen über Infusionen und Infiltrationen bis hin zu EKGs und Vorsorgeuntersuchungen. Verträge bestehen mit allen Krankenkassen.

In der Startphase haben beide an zwei Tagen die Woche die Gruppenpraxis geöffnet, ehe im Jänner 2024 dann voll durchgestartet und an vier Tagen geöffnet sein wird. „Dies ist aber nur der erste Schritt. Der Endausbau der Gruppenpraxis Mistelbach wir dann das Primärversorgungszentrum sein“, verspricht der Bürgermeister mit Blick in die Zukunft. Spätestens dann wird die Ordination von Montag bis Freitag durchgehend geöffnet und permanent mit Ärzten besetzt sein.

Möglich wurde die Etablierung dieser neuen Gruppenpraxis vor allem auch durch die großartige Unterstützung der Mitarbeiter des Bauhofs der Stadtgemeinde. Diese haben in den letzten Wochen viel Zeit investiert, damit pünktlich am Montag, 6. November, mit der Gruppenpraxis gestartet werden kann.

Öffnungszeiten (in der Startphase): Termine werden nach telefonischer Vereinbarung vergeben.

Ab Jänner wird die Gruppenpraxis an vier Tagen geöffnet haben.

Infos: www.gruppenpraxismistelbach.at