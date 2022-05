Aus Sozialjahr wurde der Hauptberuf

Werbung

„Ursprünglich wollte ich Köchin werden“, erzählt Teresa Höß. Im Juni 2020 hat sie gemeinsam mit Laura Glaner als Freiwillige mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) beim Roten Kreuz in Mistelbach begonnen. Heute sind sie als hauptberufliche Mitarbeiterinnen weiter für die Organisation tätig.

Eigentlich hatte Höß etwas zur Überbrückung gesucht, bis sie wusste, wie es in ihrem beruflichen Leben weitergehen soll: „Dann habe ich eine Werbung für das FSJ gesehen und mir gedacht: Das mache ich“. Die Entscheidung, zum Roten Kreuz zu gehen, war für Höß eigentlich Zufall. Heute blickt sie mit viel Erfahrung auf ihr Freiwilliges Soziales Jahr zurück.

Das Freiwillige Soziale Jahr war auch sehr wichtig für meine persönliche Entwicklung.“

Teresa Höß, Rettungssanitäterin

Ihre Kollegin Laura Glaner, kam über einen Führerschein Erste Hilfe Kurs zum Roten Kreuz: „Ich habe in diesen sechs Stunden gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht. Also habe ich unseren Ausbilder gefragt, welche Möglichkeiten es gibt. So ist das bei mir entstanden“, erinnert sich die junge Rettungssanitäterin.

Der Start ins FSJ war für Laura Glaner und Teresa Höß allerdings kein ganz einfacher. Mitten im ersten Pandemie-Jahr begannen sie ihre Ausbildung: „Gerade am Anfang haben wir viele Überstellungen von Mistelbach nach Hollabrunn oder sogar nach Hainburg gemacht. In voller Montur“, weiß Glaner noch genau von den ersten Fahrten.

„Man fühlt sich dann schon eingesperrt wie in einem Plastiksackerl“ erzählt sie über die Corona-Schutzanzüge, die Einsatzkräfte beim Transport mit Corona-positiven Patienten tragen mussten: „Hinzu kommt dann noch der begrenzte Raum im Auto“. Mit der Zeit haben die beiden Sanitäterinnen gelernt, mit der Situation umzugehen: „Mittlerweile sehe ich das um einiges entspannter, aber anfangs wo keiner wusste, was Corona überhaupt ist, war das schon befremdlich“, erzählt Glaner.

Neben anstrengenden Fahrten mit Corona-Schutzausrüstung haben die ehemals freiwilligen Sanitäterinnen sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Dazu gehört auch der Zusammenhalt im eigenen Team: „Es sind alle super offen und wir sind sehr schnell eingebunden worden“, erinnert sich Teresa Höß noch genau.

„Das geht auch über unsere Bezirksstelle hinaus. Egal ob man sich im Krankenhaus trifft oder bei Veranstaltungen und Kursen. Es ist eine Verbundenheit untereinander“, meint Glaner weiter. Man helfe sich gegenseitig, sei es bei der Umlagerung eines Patienten oder bei Transporten in umliegende Krankenhäuser.

Einstieg mit Intensivkurs und Abschlussprüfung

Zum Einstieg mussten Höß und Glaner einen Intensivkurs bewältigen, an dessen Ende eine Prüfung stand. Bei den Vorbereitungen wurden sie von ihren Kollegen unterstützt.

„Es haben uns alle geholfen und auch mit uns gelernt. Teilweise haben unsere Kollegen sogar ihre Freizeit geopfert“, erinnert sich Höß.

Ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen, können die beiden wärmstens empfehlen: „Ich habe anfangs gar nicht gewusst, dass ich dafür in Form eines Taschengeldes bezahlt werde. Ich hätte es auch ohne das gemacht“, ist Glaner überzeugt, ihre Kollegin kann dem nur zustimmen. Besonders für ihre persönliche Entwicklung sei die Zeit als FSJ besonders wichtig gewesen: „Man weißt nie, was auf einen zukommt. Jeder Tag ist anders und das ist super spannend“, so Höß.

