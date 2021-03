Zumindest wird die Ausstellung „Im Lauf des Wassers und der Zeit - Bilder und Skulpturen“, zusätzlich zum Wochenende, auch von Montag bis Mittwoch geöffnet sein. Donnerstag gehen ja die Rollläden vorerst wieder runter.

Die beiden Künstler haben einen starken Mistelbachbezug: Gabriela Bartos wohnte jahrelang hier und ist auch noch im Depot-Kulturverein „Alte Geige“ engagiert, von Gerhard Zsambok stammen die „Eis-Maschinisten“, jenes Kunstwerk, das im Schanigarten Walter Kruspels „Café Harlekin“ steht. „Derzeit sind sie aber noch eingewintert“, schmunzelt Zsambok.

Gabriela Bartos hat sich der Fotografie verschrieben: „Ich suche die Motive nicht bewusst, ich fotografiere, was mir gefällt“, erzählt Bartos. Das mache sie, seit sie als Kind ihre erste Kamera bekommen habe.

Als Textildesignerin hat sie allerdings ein Auge für Strukturen. Und die findet sie in ihren Bildern in der Schönheit des Vergänglichen, in der Ästhetik von Rostflecken auf Metall beispielsweise. Oder im sich abplättenden Lack bzw. in den Fellen des steinzeitlichen Tipis im Freigelände des MAMUZ Schloss Asparn. Oder in den Leichenteilen eines in einem Garten verrottenden Klaviers.

Über Jahre zeigte sie ihre Bilder niemanden, erst ihr Lebensgefährte Gerhard Zsambok motivierte sie, an den ausdrucksstarken Bildern auch andere Menschen teilhaben zu lassen.

Der hat sich den Phänomenen Wasser und Balance verschrieben: Aus meist gebrauchten Teilen baut er seine Objekte: Ein Kopf, der Wasser spuckt, wenn der Mund voll ist. Ein Windspiel mit drei Achsen. Ein Wasserkino oder ein Gieß-Hubschrauber, bei dem der Betrachter selbst aktiv werden und ihn steuern kann. „Der auf einem Wasserstrahl schwebende Ball in einer Schießbude im Wiener Prater, den ich als Kind gesehen habe, hat mich nicht mehr losgelassen“, auf diesen Ausgleich bzw. die Harmonie der Kräfte sind seine Kunstwerke ausgelegt.

Hätte es eine offizielle Ausstellungseröffnung gegeben, hätte Katharina Kielmann über die Künstler gesprochen: Zsamboks kinetische Skulpturen seien etwas, in das man sich verlieren könnte, durch die Interaktivität werde man selbst zum Teil des Wunders. Bartos halte mit den von ihr gefundenen Bildern den Lauf der Zeit an.

Die Ausstellung ist noch bis Mittwoch täglich 14 bis 18 Uhr im Mistelbacher Schlössl zu sehen. Wie es nach dem Oster-Lockdown weiter geht, wird auf der Homepage des Kunstvereines Mistelbach www.kunstverein-mistelbach.at bekannt gegeben. „Wir streben aber an, dass die Schau verlängert wird“, sagt Obfrau Gudrun Wassermann. Geplant war die Ausstellung bis 25, April.