Ausstellung: Liechtensteins Erbe & Kunst

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In der Kooperation zwischen Mistelbach und Wilfersdorf gibt es aktuell eine Ausstellung mit dem Titel „Kunst.Kultur.Austausch – Wilfersdorf besucht Mistelbach“ in in der M-Zone im MAMUZ: Die beiden benachbarten Gemeinden möchten zukünftig einen Impuls in Richtung vermehrter Zusammenarbeit, besonders im Bereich Kunst und Kultur, setzen.

Kulturstadtrat Josef Schimmer sieht beim vereinten Auftritt der Region im Kunst- und Kulturbereich eine erhöhte Konkurrenzfähigkeit sowohl im nationalen als auch im internationalen Bereich.

Seit der Schlossrevitalisierung 2002 nämlich hat Hans Huysza das Erbe der Liechtensteiner mithilfe von Freunden, Unterstützern und der Gemeinde Wilfersdorf zu einem Top-Ausflugsziel in NÖ und einem Raum für Kunst und Kultur gemacht. Dokumentiert werden diese Aktivitäten auf zahlreichen Schautafeln und Bildmaterial in der aktuellen Ausstellung. Der aus Wilfersdorf stammende Maler Michele Robert stellt seine Bilder ebenfalls in der M-Zone aus.

„Das Weinviertel bietet eine wunderbare Landschaft, hervorragende Betriebe und außergewöhnliche Künstler. Wir brauchen uns nicht zu verstecken“, so Schimmer begeistert in seiner Eröffnungsrede bei der Vernissage, zu der zahlreiche Gemeinderäte beider Gemeinden sowie Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim erschienen waren.

Erasim wies im Hinblick auf solche Projekte auf die Wichtigkeit des Vorhandenseins von starkem Zusammenhalt, überparteilichem Schulterschluss und dem Bewusstsein, dass die Kultur etwas ganz Wichtiges sei, hin.

Zu besuchen ist die Ausstellung in der M-Zone im MAMUZ bis zum 2. Oktober, Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.