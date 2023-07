Ausstellung: Wie Musik, Menschen und Meer zusammenpassen

Die neu eröffnete Ausstellung „Musik, Menschen und Meer“ von Christoph Potmesil im Mistelbacher MAMUZ zeigt farbintensive Porträts von Menschen, die dem Künstler während seiner Tätigkeit im Spitalwesen begegnet sind. In diesem Beruf durfte der gebürtige Niederösterreicher verletzte, verwirrte, hilfsbedürftige, wütende und dankbare Menschen kennenlernen, an deren Gesichtern er sich inspirierte und woraus später viele Bilder entstanden. Die Begegnung mit Menschen und deren Geschichten bei seiner einjährigen Atlantikreise auf einer Jacht brachten ihn dazu, 360 Skizzen anzufertigen, die er später zurück in Österreich auf Leinwand gebracht hat.

Eine perfekte Leuchtkraft bei seinen Bildern erzielt Potmesil durch eine spezielle Form der Spachteltechnik, bei der neben Spachtelmasse und Bauwerkzeug auch eine Mischung aus Acryl- und Ölfarben sowie eine Lasur eingesetzt werden.

Die sehenswerte Ausstellung kann bis zum 23. Juli jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr in der M-Zone des MAMUZ Museums Mistelbach bei freiem Eintritt besucht werden.