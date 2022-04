Ausstellung zeigt Bilder von innen

Werbung

„Ich male sehr intuitiv und verarbeite in meinen Bildern Themen, die mich in diesem Moment gerade stark beschäftigen“, erzählte die Künstlerin Angela Elisabeth Ringhofer bei der Vernissage ihrer ersten Ausstellung im MAMUZ am 1. April.

„Seelen-Striptease“ nennt Bürgermeister Erich Stubenvoll das Kehren vom Innersten eines Künstlers nach außen bei der Eröffnungsrede der beeindruckenden Ausstellung mit dem Titel „Innenwelten“.

Einen Malkurs auf einem Berg in Tirol, den sie zu ihrem 40. Geburtstag geschenkt bekommen hat, bezeichnet die Künstlerin als Kick-off für ihr Hobby. In Folge ließ sie sich von verschiedenen Malern inspirieren und verfolgte ihren Werdegang weitgehend autodidaktisch.

Die farbenprächtige Ausstellung abstrakter Werke ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr bis zum 1. Mai in der M-Zone des MAMUZ Mistelbach zu besichtigen. Eintritt frei.

