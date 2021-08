Am frühen Vormittag des 30. August, gegen 8.29 Uhr, rückte die FF Mistelbach-Stadt zum ersten Mal aus: Nach einem missglücktne Abbiegemanöver war ein Pkw auf einem Verkehrspoller auf einer Verkehrsinsel aufgeritten. „Der Bügel steckte zwischen rechten Vorderreifen und Kotflügel fest“, berichtet ein FF-Sprecher: „Wir hoben den Pkw mit dem Kran des Wechselladers zurück auf die Fahrbahn.“ Die Lenkerin konnte ihre Fahrt anschließend fortsetzen.

Und in den frühesten Morgenstunden, am 31. August gegen 0.32 Uhr, der nächste Unfall: Die FF wurde von der Polizei neuerlich in die Von der Polizei werden wir zu einer Fahrzeugbergung in der Liechtensteinstraße alarmiert.

Dieses Mal ist die Situation jedoch etwas komplexer

Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und zwischen geparkten Fahrzeugen entlang des Zaunes des Landesverwaltungsgerichts entlanggeschramt, ehe es gegen einen Laternenmasten stieß. „Durch die Wucht wurde der Mast abgerissen. Dieser stürzte auf den Pkw“, schildert der FF-Sprecher: Der Zaun wurde ebenfalls ausgerissen.

Zum Glück wurde trotz der Wucht des Aufpralles niemand verletzt.

Auf Grund der abgerissenen Straßenlaterne lagen blanke Stromkabel am Einsatzort herum. Daher wurde der Elektriker-Journaldienst der Stadtgemeinde Mistelbach verständigt. Von der Freiwilligen Feuerwehr Mistelbach-Stadt wurde zunächst der abgerissene Laternenmast entfernt und gesichert abgelegt. Die herumliegenden Zaunteile wurden in dem Garten des Landesverwaltungsgerichts abgelegt, sodass dadurch keine Gefährdung für Passanten mehr bestand.

Das stark beschädigte Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr geborgen und gesichert abgestellt, da eine selbstständige Weiterfahrt nicht mehr möglich war.