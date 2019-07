Es ist ein Thema, das den früheren ÖVP-Bürgermeister Alfred Weidlich nicht loslässt: „Durch die langen Schließzeiten der Bahnschranken gibt es ein gewisses Sicherheitsrisiko für alle, die westlich der Bahn ihrer Arbeit nachgehen bzw. dort wohnen“, macht er bewusst. Die Bahngleise verlaufen quer durch die Stadt, in mehreren Straßenzügen wurden daher entsprechende Schrankenanlagen errichtet.

Pfabigan Alfred Weidlich kritisiert die langen Schließzeiten der Bahnschranken.

Besonders kritisch wird dieser Umstand dann, wenn jede Sekunde zählt: „Einsatzkräfte wie die Rettung, die Feuerwehr und die Polizei, die im Notfall möglichst rasch Hilfe leisten sollen, müssen bei geschlossenen Schranken mehrere Minuten warten und kommen so verspätet zum Notfalleinsatz!“, schildert Weidlich, der bei solchen Szenarien nicht länger zuschauen möchte: Er hat ein Schreiben an die Bezirkshauptmannschaft gerichtet. Sein Vorschlag: Bahnunterführungen sollen die Situation entschärfen.

„Einsatzkräfte müssen bei geschlossenen Schranken mehrere Minuten warten und kommen so verspätet zu Notfalleinsatz!“ Alfred Weidlich

Von der Behörde wurde Weidlich mit seinem Anliegen weiterverwiesen: Die Landesabteilung soll prüfen, inwieweit ein Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung besteht. Seitens der Stadt wird die Thematik jedenfalls ernst genommen, wie VP-Stadtrat Peter Harrer betont: „Wir haben dazu bereits intensiv beraten“, erklärt er der NÖN.

Denn eine Lösung für das Problem gestaltet sich alles andere als leicht: „Wir haben mit einem Verkehrssachverständigen gesprochen. Die Herausforderung wird sein, eine Maßnahme zu treffen, die für alle Beteiligten sicher und effizient ist - und auch technisch möglich“, macht er klar.

Schwierige Bau-Situation

Denn die bauliche Umsetzung einer Unterführung sei durch die Hanglage der Stadt knifflig: „Die Fahrbahn müsste mehrere Meter unter den Gleisen liegen und dann wieder auf das entsprechende Niveau kommen. Für diesen Ausgleich braucht es an manchen Stellen rund 100 Meter“, schildert Harrer, der jedoch betont, dass man von einer Umsetzung noch weit entfernt ist. „Das sind derzeit nur Überlegungen.“

Josef Peter Harrer (ÖVP) suchtintensiv nach einer Lösung.

Weidlichs Bedenken, dass Rettungseinsätze durch geschlossene Schranken verzögert werden, teilt der VP-Stadtrat. Eine Unterführung sei jedoch nicht die einzige Möglichkeit: „In einem ersten Schritt werden wir an die ÖBB herantreten und über die Schließzeiten der Schranken verhandeln“, kündigt er an. Diese sind großzügig bemessen: Die Schrankenanlagen werden durch ein Signal ausgelöst und sind auf den Güterverkehr ausgerichtet. Personenzüge halten jedoch in den Bahnhöfen, die Passagiere steigen aus und zu - kein Wunder also, dass Fahrer oft mehrere Minuten vor den Gleisen ausharren müssen. „Das wäre eine Sofortmaßnahme, der wir intensiv nachgehen“, verspricht Harrer.