„Ich machen den Weg frei für Erich Stubenvoll und neue Verhandlungen“, sagt Balon. Mit ihm als Bürgermeister sei nicht zu erwarten, dass es mit der Opposition stabile Verhältnisse in der Gemeinde gebe: „Stubenvoll wird jetzt in Neuverhandlungen eintreten“, sagt Balon. Wichtig für Mistelbach sei, dass es jetzt, in Zeiten des Coronavirus-Shutdowns, Mistelbach eine stabile Stadtregierung bekommt: „Ich hab für mich da relativ wenig persönliche Befindlichkeiten.“ Er werde sein Gemeinderatsmandat („Zur politischen Entwöhnung!“) behalten, ein Stadtratsmandat wird er nicht anstreben: „Ich stehe nicht im Wege!“