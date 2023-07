Bank-Austria-Haus: Der Abriss hat begonnen

Der Abriss des Bank-Austria- und des Wanderer-Hauses am Mistelbacher Hauptplatz hat am 10. Juli begonnen. Derzeit wird das Innere entkernt, im Garten der ehemaligen Bank türmen sich bereits die in den Häusern ausgebauten Trennwände und sonstiger Müll. „Der Abriss wird jetzt etwa neun Wochen dauern“, weiß Dominik Peherstorfer, Geschäftsführer des Projektentwicklers Avoris. Baubeginn ist im Herbst, die vorliegende Baugenehmigung wird umgesetzt.

Avoris übernahm mit Partnern das ehemalige CPI-Immobilien-Projekt nach dem Konkurs des Mutter-Unternehmens und sorgt für die operative Abwicklung.

Das Gewölbe im ehemaligen Bank-Austria-Haus und der im Garten bereits gelagerte Abrissmüll. Foto: Michael Pfabigan

Was ist geplant auf dem 1.571 Quadratmeter großen Areal mit Adresse Hauptplatz 14? „Wir werden ein Projekt realisieren, das Handel, Gesundheit und Wohnen in sich vereint und im ohnehin funktionierenden Ortskern von Mistelbach zu einer weiteren Belebung beiträgt“, kündigt Peherstorfer an.

Geplant sind: Handel im Erdgeschoß, für das erste Obergeschoß gibt es Vorgespräche mit Ärzten und darüber sind Wohnungen. Die Verwertungsstrategie sieht einen Einzelverkauf vor. Das Projekt war seitens der Baubehörde genehmigt, als CPI Immobilien in die Insolvenz rutschte - für das Projekt Mistelbach war eine eigene Gesellschaft gegründet worden, damit waren die Grundstücke nicht in der Insolvenzmasse. Avoris und Partner kauften quasi ein geplantes und verhandeltes Projekt, das sie jetzt umsetzen.

So hätte der Neubau am Hauptplatz 14 aussehen sollen, als noch CPI Immobilien Bauherr war. Foto: CPI Immobilien

Warum Mistelbach? „Das Reizvolle am Projekt ist für uns die Zentrumslage“, findet der Geschäftsführer.

Für Kritik an Abrissplänen am ehemaligen Bank-Austria-Haus hatte im Vorfeld die Tatsache gesorgt, dass in diesem Haus Wilhelm Bernatzik, Mitbegründer der Wiener Sezession, geboren ist. Nach ihm ist der kleine Saal des Mistelbacher Stadtsaals benannt. Außerdem befindet sich in dem Haus eines der letzten historischen Gewölbe am Hauptplatz. Das Bundesdenkmalamt erkannte aber keinen Grund, das Haus unter Schutz zu stellen.