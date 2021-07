Ein Thema spaltet die Diskussion rund um die Umgestaltung des Hauptplatzes: Soll darunter eine Tiefgarage gebaut werden oder nicht?

Auch wenn die Pläne für die Oberflächengestaltung unabhängig davon funktionieren würden, war die Pro- und Contra-Diskussion doch bestimmendes Element bei der Präsentation der Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsprozesses zur Hauptplatz-Neugestaltung.

NOEN

Heinz Leister, der als Professor an der Tiefbau-HTL in Krems mit einer Maturantengruppe eine Machbarkeitsstudie zu einer Tiefgarage durchgeführt hatte, präzisierte bei der Planpräsentation die Möglichkeiten: Gebaut würde mit einem minimalinvasiven Verfahren, bei dem zuerst die Seitenwände und dann das Dach betoniert werden.

Anschließend kann mit der Oberflächengestaltung begonnen werden, während unter der Dach-Betonschicht Stockwerk für Stockwerk der Tiefgarage gebaut werde. Wird dieses Betondach in zwei Abschnitten errichtet, rechnet Leister damit, dass jeder Bauabschnitt ein halbes Jahr dauern würde. Von den Arbeiten unter der Erde würde man nur die Lkw merken, die über die künftigen Rampen fahren würden.

Keine Gefahr durch Wasser

„Alles State of the art, so werden Tiefgaragen in Wien auch gebaut“, fasst er zusammen. Das „gespannte Wasser“, Grundwasser, das über dem üblichen Grundwasserspiegel liegt, sei kein Problem, eine Gefahr für angrenzende Gebäude sieht er nicht. Die wasserdichte Stützmauer bis zur dichtenden Schicht in neun Metern Tiefe verhindere Schäden.

Aussagen, die Anrainer so nicht ganz glauben wollen. Hausbesitzer und Rechtsanwalt Otto Stadler verweist auf die Hauptplatz-Umbauarbeiten Anfang des Jahrtausends, als der Asphalt mit dem Bagger aus dem Boden gehackt wurde: „Bei jedem Schlag hat das Haus gezittert, wie bei einem kleinen Erdbeben“, erinnert er sich.