Seit 24. August wird die Baustelle für die neue Busumsteigestelle beim Bahnhof eingerichtet, am 25. August machte der Baubeirat zum Projekt seine erste Verhandlung vor Ort in der Bahnstraße vor dem Bahnhof: Bis Dezember 2020 muss der neue Busbahnhof, der vom Hauptplatz wegverlegt wird, fertig sein.

Von der Verlegung versprechen sich Stadt und Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) gleich zwei Chancen: Der VOR kann Bus- und Bahnverkehr für die Pendler besser vernetzen, wenn es eine zentrale Verkehrsplattform gibt, an der Schiene und Bus sich kreuzen.

Fix ist, dass es künftig weniger Bushaltestellen am Hauptplatz selbst geben wird. Den dadurch frei werdenden Platz im Zentrum will die Stadt ihrerseits für mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität nutzen, ein entsprechender Planungsprozess läuft bereits. Fix scheint, dass das Zentrum der Zukunft grüner, mit mehr Schanigärten und breiteren Gehsteigen sein wird.

Die Planungen am neuen Busbahnhof laufen schon seit Jahren, im vergangenen Gemeinderatswahlkampf wurde er aber dominierendes Thema: Denn ursprünglich hätten alle Bäume zwischen Imbissstand und Bahnhof dem Projekt zum Opfer fallen sollen. Nach einer Kehrtwende des damaligen Bürgermeisters Christian Balon (ÖVP) begann ein Umdenkprozess.

Mit der Bildung der gemeinsamen Stadtregierung von ÖVP, SPÖ, LaB, Grüne und NEOS wurden die Konzepte so verändert, dass jetzt bis auf eine einzige Linde alle Bäume in der Bahnstraße erhalten bleiben.

„Dass nun in so kurzer Zeit ein so straffer Bauzeitplan ausgearbeitet werden konnte, ist das Ergebnis einer hochprofessionellen Zusammenarbeit zwischen den Gemeindemitarbeitern, den Mandataren und den Baufirmen“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll: „Ich freue mich auf eine unfallfreie und überraschungsfreie Bauzeit und bitte alle um Verständnis für die Beeinträchtigungen in der Bauphase.“