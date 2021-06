Der Workshop wurde als Startprojekt initiiert, um Funktionären des Ausschusses für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit „Werkzeuge“ für gelungene Argumentation in die Hand zu geben. Die Funktionäre wollen das Bild der Landwirtschaft, das in der Gesellschaft ankommt, nicht anderen überlassen, sondern selbst zeichnen. Konsumenten stellen vermehrt kritische Fragen zur Landwirtschaft, der Bewirtschaftung (bio oder konventionell), Tierhaltung (Tiertransporte, Tierwohl etc.)

Hier will es gelernt sein, eine Diskussion auf Augenhöhe zu führen, ohne sich in die Defensive drängen zu lassen und den Kritiker respektvoll wahrzunehmen.

Die Workshop-Leiterin Plank gab Anregungen und Tipps, vor allem auf Information und Fakten als auf Rechtfertigung zu setzen und ermunterte zum Dialog, denn niemand kann mehr als der Landwirt selbst über seinen Beruf erzählen.

Die Funktionäre setzten sich im Workshop mit Fragen wie „Warum der Dialog so wichtig ist“ bzw. „Welche Grundlagen der Kommunikation und Argumentation“ es gibt, auseinander und erarbeiteten in Gruppen verschiedene gelungene Argumentationen.

Resümee der Workshop-Teilnehmer: Nur durch gewinnende Gespräche kann Wertschätzung geerntet werden. Und hier waren sich alle Funktionäre auch einig: „Dies bedeutet auch Wertschöpfung für den Betrieb – aus Kritik kann gelernt werden – denn der glaubwürdigste und vertrauenswürdigste Botschafter ist und bleibt der Landwirt selbst!“