Merklich verstimmt zeigt man sich im Rathaus über die ausgebrochene Diskussion um die Zukunft eines der ältesten Häuser des Hauptplatzes: Ein Investor hat das ehemalige Bank-Austria-Haus mit seinem alten Gewölbe aus dem 17. Jahrhundert gekauft und will es, gemeinsam mit dem benachbarten Wanderer-Haus, verwerten.

Jetzt forderte die ehemalige Grün-Gemeinderätin Martina Pürkl vom Gemeinderat, er möge Maßnahmen beschließen, um das Bank Austria-Haus und Geburtshaus von Wilhelm Bernatzik, eines Mitbegründers der Wiener Sezession, zu schützen. „Das wird im Gemeinderatsausschuss 2 behandelt, davor und danach kann ich wegen des Ausschussgeheimnisses nichts sagen“, gibt sich der sonst so redefreudige Vizebürgermeister Christian Balon (ÖVP) wortkarg.

„Wir werden auf den Eigentümer proaktiv zugehen und einmal schauen, was tatsächlich geplant ist“, sagt Bürgermeister Alfred Pohl (ÖVP). Und man werde sehr wohl die Sorge um das Ortsbild im Zentrum kommunizieren. Wiewohl das Spannungsfeld rund um die Wünsche der Bürger nach einem Nahversorger im Zentrum, Ärzten und Wohnungen versus der noch vorhandenen alten Bausubstanz im Zentrum schwierig unter einen Hut zu bringen ist.

„Das Zentrum der Stadt muss als Stadt erkennbar sein und nicht als synthetische Aneinanderreihung von Geschäften“, sagt Pohl: Mistelbach müsse als Mistelbach wiedererkennbar bleiben, deshalb dürfe man auch die fragmentarisch vorhandene alte Bausubstanz nicht leichtfertig opfern.

Wie kann die Gemeinde bei der Gestaltung von Bauten im Zentrum mitreden? Einerseits ergibt sich die mögliche Höhe von Bauten aus der Bauordnung. Und geht es um das Aussehen, kann die Stadt ein Ortsbildgutachten beim Land NÖ einholen, das dem Bauwerber dann entsprechende Maßnahmen vorschreibt. So geschehen beispielsweise beim Hartlauer-Haus, das extra als Ensembleschutz ein Steildach vortäuschte. Denn Dach ist das keines, sondern nur eine schräge Verblendung. Und auch einem Unternehmen vis-á-vis des Klosters wurde untersagt, nur ein Flachdach zu machen.

„Auf ein Ortsbildgutachten werden wir auch beim Projekt in der Kreuzgasse nicht verzichten“, sagt Balon: „Wenn am Hauptplatz etwas passiert, dann ist es die Aufgabe der Gemeinde, mitzureden.“Martina Pürkl (Grüne)

Aber zuerst müsse man abwarten, was die Investoren mit den historisch wertvollen Teilen des Bank Austria-Hauses vorhätten, bevor man die Leute mit Befürchtungen „narrisch mache“, sagt Balon und macht einen Seitenhieb auf die Grüne Martina Pürkl: „Wenn sie auf Facebook was postet und ein paar Likes bekommt, dann ist das noch lange nicht repräsentativ für Mistelbach.“

Martina Pürkl kontert: „Sind wir doch ehrlich, am meisten faszinieren uns Gebäude, die Geschichte und Gegenwart in sich vereinen, die ihr altes Gemäuer zur Schau stellen und gleichzeitig alle Ansprüche des modernen Lebens erfüllen.“ Dafür würden zahlreiche Umbauten und hochwertige Erweiterungen sprechen, denen man heute überall begegnet: „Etwa das Jachemedhaus, das Barockschlössl oder das Eisenhuthaus in Poysdorf“, sagt Pürkl.