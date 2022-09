Bayrisches Bier beim Oktoberfest der Feuerwehr

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Ob‘s ein Gans-Bräu aus Mistelbachs Partnerstadt Neumarkt in der Oberpfalz sein darf? Natürlich, und am besten gleich noch Weißwürste dazu: Die FF Mistelbach und Kommandant Claus Neubauer luden am Wochenende zum Oktoberfest ins FF-Haus.

Unter den Gästen: Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll, Vizebürgermeister Manfred Reiskopf, Abschnitts-FF-Kommandant-Stellvertreter Alexander Schmid und die Stadträte Florian Ladengruber und Andrea Hugl.

Für Festzeltstimmung sorgten die „Jungen Fetzer“.

