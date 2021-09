„Das ist doch absurd“, ärgert sich eine Mistelbacherin. Ihr Mann wurde als Geimpfter nach dem Kontakt mit einem Infizierten als K2-Kontakt eingestuft, erzählt sie verärgert der NÖN. Bei einer PCR-Testbox in Wien 22 machte er dann einen Corona-Test, der negativ war und auch im „Grünen Pass“ eingetragen wurde.

Nur: Der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach reichte das nicht. „Sie haben gesagt, dass sie nur PCR-Tests von niederösterreichischen Laboren anerkennen“, wundert sich die Mistelbacherin. „Da weiß anscheinend die linke Hand nicht, was die rechte macht.“ Aus ihrer Sicht ist diese Vorgangsweise nicht nachvollziehbar.

Verdachtsfälle unterliegen einer behördlichen Testung

Stimmt so nicht, sagt Mistelbachs Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin Maria Gruber: „Verdachtsfälle sind österreichweit einer behördlichen Testung zuzuführen. In der mit Bescheid anzuordnenden Absonderung wird dementsprechend angeordnet, dass in einer NÖ-Teststraße eine PCR-Testung durchzuführen ist und nur für die Fahrt zur NÖ-Teststation die Wohnung auf Dauer der Absonderung verlassen werden darf.“ Diese behördliche PCR-Testung findet vis-à-vis des Bauhofes in Mistelbach statt.

„Auch im Falle einer behördlichen Verkehrsbeschränkung wird die Durchführung von PCR-Testungen in einer PCR-Teststation vorgeschrieben“, sagt Gruber. Dies hänge damit zusammen, dass die Betroffenen automatisch zu den jeweiligen Terminen in der Teststation angemeldet werden. In diesen Teststraßen werden Nasen-Rachen-Abstriche durchgeführt, die das zuverlässigste Probenmaterial zum Nachweis von SARS-CoV-2-Viren liefern, so Gruber weiter.

Private PCR-Tests gibt es übrigens unter anderem bei niedergelassenen Ärzten, zertifizierten Labors und nach Identitätsnachweis in öffentlichen Apotheken. Diese ersetzen allerdings nicht die behördlichen Tests, wenn diese von der Behörde verpflichtend vorgeschrieben sind.