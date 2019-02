In der Not halten Fußballfans zusammen, egal welchem Lager sie angehören: Das findet auch Harlekin-Chef Walter Kruspel, eigentlich eingefleischter Rapidfan, der ein Benefizkonzert für den ältesten österreichischen Fußballklub „First Vienna FC“ veranstaltet.

Der geschichtsträchtige Verein hat schon seit Längerem große finanzielle Probleme und musste 2017 sogar Insolvenz anmelden. Auf dem Programm steht das kongeniale Duo Jimmy Schlager und Martin Neid, geboten wird ein fußballbezogenes Musikkabarett vom Feinsten. Unterstützung kommt dabei auch von Musiker Chris Heller.

Woher kam die Idee für das Konzert? Der Wolkersdorfer Literat und Anwalt Martin Neid ist selbst glühender Anhänger der Vienna und auch des Öfteren zu Besuch im Café Harlekin. Nachdem Kruspel erfuhr, dass Neid schon einmal ein Benefizkonzert für seinen Lieblingsverein veranstaltet hatte, schlug er vor, dieses hier zu wiederholen. „Wir Rapidler haben ja ein großes Herz“, schmunzelt der Harlekin-Chef.

Nach fast einem Jahr Terminsuche, wird das Konzert nun endlich Realität. Die Einnahmen gehen voll und ganz an die „Vienna“: „Nicht nur den Eintritt, sondern auch alles, was an diesem Abend konsumiert wird, werden wir an den Verein spenden“, so Kruspel.

Wer noch Karten will, muss schnell sein - das Konzert ist schon fast ausverkauft.