Bereit für die Eislaufsaison vor dem Rathaus

„Seit drei Wochen wissen wir, dass der Eiszauber heuer wieder stattfindet, was uns riesig freut“, sagt Lena Sattmann vom Mistelbacher Stadtmarketing. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Der Mistelbacher Eiszauber wird heuer am Freitag, 24. November mit einer Kinderdisco eröffnet und um zwei Tage bis zum Faschingsdienstag, 13. Februar, verlängert.

Was ist heuer neu? Erstmals wird es neben dem Kindersilvester auch einen Familienfasching am Eiszauber geben, in den Semesterferien wird es, wie im Vorjahr, das Zwergerleislaufen geben. Räumlich wurden die Hütten im Adventdorf rund um den Eiszauber neu angeordnet: Damit haben die Besucher neben den Gastro- und Punschhütten mehr Platz“, sagt Sattmann. Auch der Eingangsbereich wird neugestaltet werden.

Im Detail: Der Kindersilvester war im Vorjahr ein riesiger Erfolg: An diesem Tag wird der Eiszauber ab 14 Uhr geöffnet sein, zwischen 15 und 18 Uhr wird es Kinderprogramm geben. Auch dann wird nicht zugesperrt, die Gastronomie wird aber weiter auch für die Größeren geöffnet haben.

In den Semesterferien wird es von 10 bis 12 Uhr wieder das Sumsi-Zwergerleislaufen geben: In dieser Zeit ist der Eiszauber für die Kleinsten geöffnet, Kinder und Eltern dürfen in dieser Zeit mit den Schuhen auf die Eisfläche – etwas, das sonst schwer verpönt ist. „Heuer haben wir unseren Bestand an Doppelkufen zum Aufschnallen an die Schuhe aufgestockt“, verrät Sattmann.

Für den Faschingsdienstag wird der Eiszauber heuer für zwei Tage verlängert. Damit kann auch ein Familienfasching am 13. Februar organisiert werden. „Vielleicht schaffen wir damit wieder einen Softstart für einen Faschingsdienstag im Stadtzentrum“, sagt Sattmann. Die Rückkehr eines qualitätsvollen Faschingsprogrammes im Zentrum ist seit Jahren ein großer Wunsch der Mistelbacher. Der Fokus soll an diesem Tag auf Faschingsspaß für Familien liegen, geplant ist, dass das Programm um 20 Uhr endet.

Eisgelaufen wird heuer wieder auf PVC-Platten – energietechnisch eine sinnvolle Variante zu den alten energieintensiven Eisaggregaten. Da hier der Rutschwiderstand größer ist als auf Eis, eignet sich dieser Untergrund optimal für Beginner. „Viele Eltern schätzen das kostenlose Angebot im Zentrum, weiß Sattmann aus vielen Gesprächen: Einfach für ein paar Stunden kommen, das Kind eislaufen lassen und nichts dafür bezahlen müssen, wird gerne angenommen“, weiß die Stadtmarketing-Mitarbeiterin.

„Ich sehe den Mistelbacher Eiszauber als Belebung unserer Stadt und freue mich auf zahlreiche Besucher“, sagt Citymanager Peter Harrer.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 15 - 20 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag jeweils 14 - 20 Uhr. Am 24. Dezember wird der Eiszauber von 10 bis 15 Uhr geöffnet haben, damit die Zeit bis zum Christkind überbrückt werden kann.