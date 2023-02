Mistelbach Beschädigung der Gasleitungen: Vorsicht beim Bäumepflanzen

FS Florentina Sinnreich

Bürgermeister Erich Stubenvoll, Stadträtin Martina Pürkl und Gärtner Maximilian Karall beim Einpflanzen eines Baumes. Foto: Stadtgemeinde Mistelbach

D ie Stadt soll grüner werden: Einige Mistelbacher ergreifen die Eigeninitiative und pflanzen in der Stadt selbst Bäume an. Die EVN hat nun bekannt gegeben, dass in Niederösterreich bereits Gas- und Stromleitungen durch Wurzeln beschädigt worden sind. Im Bezirk Mistelbach sind bis jetzt solche Fälle noch nicht bekannt.