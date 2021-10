Mistelbach: Besucheransturm beim ÖVP-Herbstfest .

So viele Besucher waren noch nie beim Herbstfest der ÖVP in Mistelbach: Über 200 Freunde und Mitglieder der Volkpartei feierten am 1. Oktober im Schlössl. Im Vordergrund standen nicht politische Ansprachen, sondern, Wein trinken, essen und plaudern.