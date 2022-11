Betriebsrat des Klinikums: „Wir sind Menschen, keine Maschinen“

Betriebsratsvorsitzender Franz Hammer spricht mit der NÖN über Überlastungsmeldungen, schwindende Erholungsphasen und zusätzliche Aufgaben fürs Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf.

NÖN: Können Sie die momentane Situation beschreiben?

Franz Hammer: Ich habe zuletzt sieben Überlastungsmeldungen in den Bereichen Pflege, Verwaltung und im ärztlichen Bereich abgegeben. Die Mitarbeiter sind an mich herangetreten: Sie machen ihren Job noch immer mit Liebe und mit Überzeugung, nur sind sie mittlerweile in einer Situation, dass sie nicht zu 100 Prozent sagen können, dass niemand gefährdet werden wird. Wir haben deshalb den Dienstgeber informiert und Meldung erstattet. Das ist keine Schuldzuweisung, die Mitarbeiter sagen nur: Bitte hilf uns.

Womit sind die Mitarbeiter konfrontiert?

Hammer: Wir haben Bedingungen, dass Mitarbeiter acht bis neun Wochen kein durchgehendes Wochenende mehr frei haben. Sie können keinen Urlaub abbauen, die Überstunden häufen sich extrem an. Zeitausgleichsstunden werden mittlerweile zum Teil ausbezahlt, aber das ist nicht zufriedenstellend.

Den Leuten geht es nicht ums Geld, sondern sie brauchen eine Erholungsphase von der Arbeit. Diese Gesamtsituation spiegelt aktuell unsere allgemeine Wertschätzung wieder. Wir haben ein Problem mit der Stabilität des Dienstplans, weil Mitarbeiter ausfallen und Kollegen einspringen. Wir haben sehr viele, die nicht mehr können. Die Krankenstände sind eine Folgeerscheinung der Mehrbelastung.

Wie ist es zu dieser Situation gekommen?

Hammer: Wir haben schon vor Corona eine gewisse Personaldiskussion geführt. Jetzt ist dazu gekommen, dass Kassenärzte fehlen: Die Patienten, die eine Versorgung brauchen und sich keine Wahlärzte leisten können, kommen zu uns ins Haus. Patienten bei uns könnten in Pflegebetreuungszentren verlegt werden, aber diese Häuser haben keinen Platz.

Das Krankenhaus ist aber für den Akutbereich ausgelegt und die Arbeit verlagert sich gewaltig. Wir haben auf der einen Seite Personalknappheit, weil es zu wenig Nachwuchs gibt: Zum Beispiel haben wir Probleme, einen Primar für die Gynäkologie zu finden. Auf der anderen Seite machen wir zusätzliche Tätigkeiten, die wir vorher nicht gemacht haben. Die Patienten sitzen fünf, sechs Stunden im Wartebereich, das verursacht Stress: beim Patienten und beim Personal.

Wie reagiert das Krankenhaus darauf?

Hammer: Wir haben momentan eine komplette Station und zusätzlich Betten gesperrt. Diese Mitarbeiter werden in anderen Bereichen eingesetzt. Es wird zusammengearbeitet und das funktioniert. Die Frage ist, wie lange noch. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Ich habe die Themen auch beim Besuch von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf angesprochen: die Überlastungsmeldungen, die Kinderärzte, die gynäkologische Abteilung, die Personalsituation – und auch Kleinigkeit wie zum Beispiel den fehlenden Radabstellplatz.

Ist die Patientenversorgung gewährleistet?

Hammer: Jeder von unseren Bediensteten tut sein bestmögliches, dass die Versorgung stattfindet. Die Kollegenschaft ist bereit, einzuspringen und sich gegenseitig zu helfen, damit die Versorgung der Patienten immer gewährleistet ist. Nur wissen sie nicht, wie lang es noch schaffen werden. Ich versuche sie zu schützen und zeige die Situation auf, die angespannt ist. Man muss nach Lösungen suchen.

Was braucht es, damit die Situation verbessert wird?

Hammer: Wir müssen die Ressourcen, die wir haben, dementsprechend einsetzen. Wir müssen offen auch der Bevölkerung sagen, was wir noch leisten können. Man muss damit aufhören, mit einer Vogel-Strauß-Politik den Kopf in den Sand zu stecken. Man muss sich zusammensetzen – auf der politischen Ebene, mit dem Personal, der Ärzte- und Apothekerkammer, der Krankenkasse – und ein langfristiges Konzept entwickeln.

Die Mitarbeiter brauchen die Wertschätzung, auch von der Gesellschaft. Stattdessen werden sie beschimpft, wenn sie auf die Maskenpflicht im Krankenhaus hinweisen. Sie wollen Dienstplan-Stabilität, damit sie Zeit mit ihrer Familie planen können. Ein großer Punkt ist die Gleichstellung gegenüber anderen Bundesländern, denn in Wien verdienen alle Berufssparten mehr als in Niederösterreich. Wer geht dann noch raus aufs Land? Und ich habe eine Bitte.

Die wäre?

Hammer: Ich vertrete in diesem Haus fast 1.800 Bedienstete und jeder einzelnen – vom Reinigungsdienst über den medizinisch-technischen, Ärzte und pflegerischen Bereich, bis hin zur Verwaltung, Haustechnik und die Führungsebene – trägt 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr dazu bei, das Gesundheit gespendet und Leben gerettet wird. Wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen, die wertgeschätzt werden sollen.

