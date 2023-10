„Bewegung Mitmensch“ sorgt mit Fahrradwerkstatt für mehr Mobilität

Seit über einem Jahr ist die „Fahrradwerkstatt“ des Vereins Bewegung „Mitmensch Weinviertel“ wieder aktiv, um Personen aus der Ukraine mit Fahrrädern zu mehr Mobilität zu verhelfen. Aufbauend auf die Erfahrungen mit den Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan werden gebrauchte Fahrräder, die hilfsbereite Personen zur Verfügung stellen, vorwiegend an, in der Region Hilfe suchende ukrainischen Frauen, zur Verwendung überlassen.

Die Tätigkeiten des freiwilligen Werkstatt-Teams, bestehend aus Friedrich Janka und Werner Schön, reichen von Organisieren und Transport der Räder bis hin zu Reparatur und Wartung der gespendeten Fahrräder. Wichtig ist dabei die Verwendung von Teilen ausgeschlachteter Räder sowie kostengünstige Ersatzteilbeschaffung bei ortsansässigen Fahrradhändlern.

Vergessene Fahrräder bekommen neues Leben

Friedrich Janka erzählt: „Die Räder werden uns von privaten Personen überlassen bzw. handelt es sich um vergessene Fahrräder, die von ihren Eigentümern nicht mehr von der Gemeinde abgeholt wurden. Einige Räder haben wir auch schon von Alteisenhändlern erhalten. Bevor wir die Fahrräder weitergeben, werden sie in verkehrstechnisch sicheren Zustand gebracht. Bremsen, Schaltung und Lichtanlage werden instandgesetzt und eingestellt sowie Reifenschäden behoben. Auch das Montieren von Gepäckträgern gehört dazu. Wir wurden sogar schon um Reparaturen an Kinderwägen und Einkaufstrollies gebeten.“

Die fleißigen Helfer treffen sich jeden ersten Donnerstag im Monat in der Mistelbacher Waldstraße. Bisher konnten bereits mehr als 75 Fahrräder an Frauen und Kinder im Bezirk und überwiegend im Stadtgebiet Mistelbach weitergegeben werden. Aktuell gibt es Bedarf an zumindest 20 weiteren Fahrrädern.

Falls Sie ein Fahrrad bei sich zu Hause haben, dass Sie nicht mehr brauchen, dann können Sie dieses der „Fahrradwerkstatt“ zur Verfügung stellen. Kontakt: bewegung.mitmensch@gmx.at