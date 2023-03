Mistelbach: Bewegung Mitmensch wählte Vorstand neu

Die letzten vier Jahre standen stark im Zeichen der Betreuung geflüchteter Menschen, Hauptschwerpunkte der Arbeit stellten die Deutsch-Kurse für bis zu 150 Personen und die Versorgung Hilfsbedürftiger mit Lebensmitteln in Kooperation mit dem Verein ZeFaBe dar. „Wir haben auch einen Leitfaden mit wichtigen Informationen zu Behördenwegen für Quartiergeber, die aus der Ukraine geflüchtete Menschen aufgenommen haben, erstellt“, berichtet Obmann Franz Schneider. Dieser Leitfaden wird laufend aktualisiert. Zudem wurde Unterstützung bei Wohnungsfragen und Schulbildung angeboten.

Im Rahmen der jährlich abgehaltenen Pfingstsymposien konnten zahlreiche namhafte Persönlichkeiten als Vortragende nach Mistelbach geholt werden. Es begeisterten unter anderem Christian Konrad, Helmut Schüller, Irmgard Griss, Johannes Kopf sowie Schauspieler August Schmölzer das Publikum. Ausblick für dieses Jahr: Am 2. Juni werden Clemens Jabloner, ehemaliger Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, und Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim zum Thema Politik und Rechtsstaat referieren.

Weiters wurden zahlreiche Hilfsanliegen Notleidender aus dem Weinviertel positiv erledigt. „Rückblickend erwies sich das Ausmaß der durch Spenden ermöglichten Hilfe als beachtlich“, sagt Schneider.

Wer die Arbeit der Bewegung Mitmensch unterstützen will, hat am Erste Bank-Konto IBAN: AT 58 2011 1291 1705 5600 dazu die Möglichkeit.

Infos zur Arbeit der Bewegung Mitmensch gibt's unter www.bewegungmitmensch.at oder www.facebook.com/bewegungmitmensch.at

