Mistelbach, Bezirk Baden Desolater Gefahrguttransport aus dem Verkehr gezogen

Foto: LPD NÖ

D ie Polizei hat am späten Freitagabend einen desolaten Lkw samt Anhänger in Mistelbach gestoppt, dessen Ladung - u.a. 26 Kanister mit einer Gesamtfüllmenge von 590 Litern ätzender Flüssigkeit - nicht ordnungsgemäß gesichert war. 18 Manipulationen der Lenk- und Ruhezeiten wurden laut Polizeiaussendung festgestellt. Der Chauffeur (35) aus dem Bezirk Baden wird wegen Fälschung eines Beweismittels der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. In Summe wurden 60 Verwaltungsübertretungen registriert.