Bezirk verliert einzige Kassen-Kinderärztin

Melanie Erasim, Nationalratsabgeordnete und SPÖ-Bezirksvorsitzende, ist mehr als besorgt über die Kinderarzt-Situation im Bezirk Mistelbach. Jene mit Kassenverträgen schwinden eklatant.

Daniela Kainz-Riegler in Mistelbach gab zuletzt bekannt, dass sie nur mehr als Kassenärztin für BVA-, KFA- und SVS-Patienten aktiv ist. Sie kündigt ihren ÖGK-Vertrag, ab Jänner betreut sie jene Patienten als Wahlärztin. Das ist allerdings nur ein Schlaglicht, das nicht die ganze prekäre Situation erkennen lässt, betont Bezirksärztevertreter Oskar Kienast.

Gesundheit: Baustellen, wohin man nur blickt. „Das Gesundheitssystem wird gegen die Wand gefahren“, beschönigt er nichts. Die Wartezeit bei Fachärzten betrage um die drei Monate, der Bezirk Mistelbach habe mittlerweile nur einen Kassen-Dermatologen, die Anzahl der ausgeschriebenen Kassenstellen für Hausärzte habe sich grundsätzlich reduziert. Und: 2023 werden nur mehr zwei Allgemeinmedizin-Kassenärzte in der Bezirksstadt (fast 12.000 Einwohner) praktizieren.

„Da geht’s um Leben und Tod“. Zu wenige Notärzte sind ebenso im Bezirk Mistelbach zu verzeichnen: „Da geht’s wirklich um Leben und Tod“, betont Kienast. „Das Problem besteht schon seit Jahren, die Pandemie hat das Ganze nur verschlimmert.“ Für ihn ist klar: „Die Verantwortlichen sollten sich mal Gedanken darüber machen, wie das weitergehen soll.“

„Immer mehr Eltern wenden sich an uns“. Die einzigen beiden Kassen-Kinderärzte in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf befinden sich im südlichsten Raum in Wien-Nähe. „Immer mehr Eltern wenden sich sorgenvoll an uns, weil sie nicht mehr wissen, wohin sie mit ihren Kindern gehen sollen“, schildert SPÖ-Bezirksvorsitzende Erasim. „Auch wenn es Wahlärzte gibt, können sich viele Familien das einfach nicht leisten“, ergänzt Amtskollege Rene Zonschits, Gänserndorf.

Klinikum: „Keine verträglichen Arbeitsbedingungen“. Eine Möglichkeit ist noch das Landesklinikum. Nur: „Im Spital krankt es an allen Ecken und Enden, weil einfach das Personal zu kurz gehalten wird. Leute haben gekündigt, weil die Arbeitsbedingungen nicht mehr verträglich sind“, sagt Kienast.

Warum werden so viele ÖGK-Verträge gekündigt? „Weil die Honorare einfach lächerlich niedrig sind“, erklärt der Bezirksärztevertreter. „Mit einem solchen Groschengeschäft wollen viele Kollegen nichts mehr zu tun haben, deshalb artet die Wahlarztsituation immer mehr aus – und das zum Leid der Patienten, die immer mehr in die Tasche greifen müssen.“ Dabei zahlen sie Versicherungsbeiträge für die medizinische Versorgung: „Da wird doppelt zur Kassa gebeten.“

Für ÖGK ist Kainz-Riegler ein großer Verlust. Der ÖGK ist klar, dass Kainz-Riegler als einzige Vertragskinderärztin im Bezirk Mistelbach auch entsprechenden Patientenzulauf hat: Evaluiert werde mit der Ärztekammer „die Etablierung einer zusätzlichen Kinderkassenstelle“, erklärt ÖGK-Sprecherin Viktoria Frieser. Außerdem bestehe noch eine weitere unbesetzte Planstelle im Bezirk.

Bessere Bedingungen für ÖGK-Ärzte. Die Ausschreibungen sollen „flexibilisiert“ werden, um die Arbeits- und Lebensqualität verbessern zu können. Reduzierte Mindestordinationszeiten sollen eine parallele Tätigkeit in Krankenanstalten ermöglichen. „Der ÖGK ist natürlich bewusst, dass neben den kassenärztlichen Rahmenbedingungen auch die Honorierung ein wichtiger Faktor ist, sich für eine Kassenplanstelle zu entscheiden“, räumt Frieser ein. Außerordentliche Honorarerhöhungen seien nach Verhandlungen mit der Ärztekammer insbesondere in den Jahren 2017 (+ 6 %), 2018 (+ 10,23 %) und 2019 (+ 13,67 %) vorgenommen worden.

„Mangelnde Kompromissbereitschaft“. Gemeinden nehmen selbst viel Geld in die Hand, um Ärzte zu sich zu holen, schildert ÖVP-Landtagsabgeordneter Manfred Schulz. Ihm ist die Lage der Allgemeinmediziner „hinlänglich bekannt“: „Ich denke, dass alles Menschenmögliche gemacht wird, um das zu verbessern“, erklärt er. Aber: „Die Gespräche sind mit den Kammervertretern schwierig und es ist für mich unverständlich, warum man nicht einen Kompromiss finden kann.“ SPÖ-Nationalratsabgeordnete Erasim will jetzt eine Petition zur Kinderärztesituation in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf einbringen: „Diesen Wahnsinn können wir einfach nicht mehr hinnehmen.“

„Politik ist indolent“. Bezirksärztevertreter Oskar Kienast fürchtet, dass auch nach Corona kein Umdenken eintreten werde: „Es geht einfach den Bach runter. Die Politik ist indolent, was die Anliegen der Bevölkerung betrifft.“ Was braucht’s seines Erachtens? „Bessere Bezahlung in Ordinationen und Spitälern, vakante Stellen müssen attraktiver gestaltet werden. Man könnte das Personal in den Ordinationen fördern. Man könnte den Gemeindearzt wiedereinführen: Das würde vor allem jungen Kollegen den Start erleichtern“, zählt Kienast einige Punkte auf. Ein ehemaliger Kollege habe einmal gesagt „dass die Bevölkerung die Politik mit nassem Fetzen davonjagen wird“, zitiert Kienast. „Möglicherweise wird das tatsächlich so sein.“

Es braucht eine Heilung

