„Es war schon was Besonderes, mein Amt mit Ostersonntag anzutreten“, sagt Gerlinde Draxler, die jetzt seit einem halben Jahr Bezirkshauptfrau in Mistelbach ist. „Ich bin zwar viel herumgekommen, aber dass ich den Bezirk jetzt schon kenne, das wage ich nicht zu behaupten“, lacht sie.

Wenn die Bezirkshauptmannschaften am 19. Oktober beim Tag der offenen Tür ihre Leistungen präsentieren, wird ihre BH die Chance nutzen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen: Denn rund 30 Prozent der Mitarbeiter der Behörde werden in den nächsten Jahren in Pension gehen: „Das ist eine besondere Herausforderung, dass man da kompetente Mitarbeiter nachbekommt und diese dann auch langfristig an das Haus bindet“, sagt Draxler.

Im Optimalfall werden diese neuen Mitarbeiter dann parallel zu ihren Vorgängern arbeiten, um Kontinuität im Wissensfluss zu garantieren.

Wie wird die Bezirkshauptmannschaft der Zukunft aussehen? „Trotz der Digitalisierung werden die Verwaltungseinheiten vor Ort weiter gefragt sein“, sagt Draxler: „Die Politik gibt die Richtlinien vor, aber wir müssen sie vollziehen.“