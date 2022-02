Bienenstöcke mutwillig zerstört

Mehrere Bienenstöcke wurden vergangenen Freitag vollkommen zerstört. Drei der sechs Einheiten von Peter Weik wurden umgekippt, bei anderen fehlte der Deckel. Ein Todesurteil für die Tiere, wie Weik im Gespräch mit der NÖN erklärt: „Die Bienen können erst ab zwölf Grad im Freien überleben. Davor befinden sie sich in einer Art Winterstarre. Die umgestürzten Stöcke sind komplett hinüber“, schildert der Mistelbacher bestürzt.

Das ganze Ausmaß der Zerstörung werde sich jedoch erst im Frühling zeigen, wenn es wärmer wird. „In die anderen Stöcke konnte ich nicht reinschauen. Da würde ich nur noch mehr Schaden anrichten. Wir müssen also abwarten“, erzählt Weik. Unverständlich ist für ihn die Motivation hinter der Tat. In einem Stock sind zwischen 20.000 und 60.000 Bienen - eine Katastrophe für Tiere und Umwelt. „Wir haben die Stöcke, um die Bestäubung der Obstbäume zu unterstützen. Der Honig ist bei uns eher Nebensache. Es geht mehr um die Liebe zum Tier und zum Ökosystem.“

Bereits im September des vergangenen Jahres war es auf dem Grund von Peter Weik zu Vorfällen gekommen: „Uns ist aufgefallen, dass jemand Eier stielt und die Photovoltaikanlage am Hühnerstall war verändert. Das konnte aber nicht vom Wind sein“, so Weik. Nach der Verwüstung wurde bei der Polizei Anzeige erstattet, verdeutlicht Weik: „Das nutzt aber den Bienen nix mehr. Es ist einfach erschütternd, wie man so was machen kann.“

