Bilderausstellung lud zum Entdecken ein

Bei enormem Publikumsandrang wurde die neueste Ausstellung des Kunstvereins Mistelbach und der blau-gelben Viertelsgalerie am Wochenende eröffnet. Selten hat eine Vernissage in den letzten Monaten so viele Interessierte und Fans angelockt wie diese.

Bei einer der Ausstellerinnen handelt es sich immerhin um die Obfrau des Kunstvereins selbst: Edda Swatschina. Die zweite Künstlerin, Christiana Simons, blickt auf eine besonders langjährige Expertise in der Malerei und der analogen Fotografie zurück. Gepaart mit kurzweiligen Ansprachen durch die stellvertretende Obfrau Sylvia Seimann und die neue Kulturstadträtin Claudia Pfeffer erlebte auch diese Eröffnung einen energiegeladenen Start.

Herbert Stadler, selbst etabliertes Mitglied des Kunstvereins, leitete mit passenden Beschreibungen der Künstlerinnen und deren Stil ein. „Reflexionen in unterschiedlichsten Ausprägungen ziehen sich durch die gesamte Ausstellung - Reflexionen in der Großstadt, Reflexionen im Wasser“.

Laut Stadler erzielten beide Künstlerinnen trotz identer Techniken völlig unterschiedliche Ergebnisse. Während Swatschina ihre Aquarelle sehr detailliert ausgearbeitet habe, male Simons in freier Natur direkt vor dem Motiv locker-luftige Aquarellskizzen und erziele damit ganz unterschiedliche Stimmungsimpressionen. So verhalte sich das auch bei der Acrylmalerei oder den Monotypien auf Glas.

Interessant wäre folglich auch der ganz unterschiedliche Blickwinkel der Künstlerinnen: „Edda sieht die ganze Kellergasse, Christiana sieht darin ein Portal, einen Baum oder Strauch. Das sind ganz verschiedene Interpretation ein und derselben Sache.“

Man solle sich die Gegenüberstellungen ansehen, zum Beispiel gebe es von einem Objekt eine Fotografie und dazu ein Aquarell, das am selben Ort zu etwa derselben Zeit gemalt wurde.

Diese besonders farbenprächtige und sehenswerte Ausstellung im Mistelbacher Barockschlössl ist bis 26.11. samstags, sonntags und feiertags jeweils von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Mehr Infos unter www.kunstverein-mistelbach.at