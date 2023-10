Biogasanlage: Die Totenhauer-Bewohner sind dagegen

Eigentlich wollte Lukas Wannasek, Verfahrenstechniker und Geschäftsführer bei der EVM Biogasanlagenprojektentwicklung GmbH, zuerst die zwischen Mistelbach und Siebenhirten geplante Biogasanlage präsentierten und dann sollten die offenen Fragen beantwortet werden. Am 18. Oktober fand die zweite Präsentation für die Bewohner des Totenhauers im Siebenhirtnerhof statt. Eine Woche zuvor gab es die gleiche schon für die Siebenhirtner. Soweit die Theorie.

Denn schon nach wenigen Folien zerfaserte die Präsentation und man verlor sich in Details. Woher kommen die Rohstoffe für die Biogasanlage, wolle ein Bürger wissen. 70 Prozent kommen aus Richtung Autobahn, sagte Wannasek, wobei sich den Zuhörern da schon die Frage nach dem Mehrwert für die regionalen Landwirte stellte. Das würden ca. 14 Lkw-Fuhren täglich bei der Anlieferung und 60 Lkw pro Tag in einem achtwöchigen Abtransport-Zeitraum bedeuten. „Da muss man diese Fahrten aber doppelt rechnen“, konterte Umweltgemeinderätin Martina Pürkl: Denn die Lkw müssten ja hin- und wieder abfahren.

„Mir ist es egal, wo das Material herkommt und wo es hingebracht wird: Wir wollen wissen, wie wir damit leben sollen“, wollte ein Mistelbacher wenig über die technischen Details wissen: „Mir wär's am liebsten, wenn ihr Margarethen ausbauen würdet.“ Denn Haupteigentümer der Biogasanlage in Mistelbach wäre jene in Margarethen am Moos. „Nur wird die um ein vielfaches moderner“, sagte Wannasek.

Stichwort Umweltverträglichkeitsprüfung: Die EVM dimensionierte die Rohstoffmengen knapp unter der Grenze für eine UVP. Die Gemeinde beeinspruchte die Entscheidung des Landes, dass keine UVP für das Projekt notwendig sei, da die eingereichten Gülle-Mengen nicht als Abfall deklariert werden. Wird gebaut, sollte eine UVP vorgeschrieben werden? „Keiner baut in Österreich Biogasanlagen mit einer UVP“, stellte der Projektentwickler klar. Wird eine vorgeschrieben, so würden entweder die Rohstoff-Zusammensetzungen verschoben oder auf den Bau verzichtet. „Keine Biogasanlage weiß im Vorhinein immer, welche Rohstoffe tatsächlich kommen.“ Langfristige Förderverträge seien in der Branche unüblich, sagte der Projektentwickler. Insofern seien da Änderungen kein Problem, glaubt Wannasek.

Keine befriedigenden Antworten gab es auf die Frage, wie die Betreiber auf den Standort zwischen Mistelbach und Siebenhirten gekommen waren. Ja, man habe eine Option für den jetzt beantragten Standort, sonst hätte man gar nicht zu planen beginnen können. Gekauft sei noch nichts. Gebe es andere Standorte, die Anforderungen hinsichtlich Geologie und Anbindung an Infrastruktur wie Straße, Strom und Kanal, die für die EVM auch erreichbar und finanzierbar seien, werde man die gerne prüfen. Fakt sei, dass Grundstücke in Gewerbegebieten nicht finanzierbar seien.

„Für mich ist der Fehler passiert, als man diesen Standort gewählt hat“, konterte ein Totenhauer-Anrainer: „Wir haben zu 80 Prozent Nord und Nordwestwind. Wenn in der Anlage etwas passiert – und keine Anlage ist zu 100 Prozent sicher, dann ist ganz Mistelbach betroffen“, sagt er. Und dass man die Bevölkerung da nicht einbinden will, das sei der größte Fehler: „Wenn eine Schwefelwasserstoff-Wolke über Mistelbach liegt, dann trifft es uns alle“, befürchtet der Mistelbacher. „Schwefelwasserstoff gibt es bei uns nicht“, konterte Wannasek.

Wenig Relevanz hatte an diesem Abend die Frage des von Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ) ins Treffen gebrachten Verkehrskontrollplatzes, der auf der B46 A5-Kontrollplatz-Flüchtlinge abschrecken soll. Dieses Thema hatte die Siebenhirtner mehr interessiert, die vor allem wegen des Verkehrs Bedenken hatten.

Geruchsbelästigungen erwartet sich Wannasek übrigens nicht: Die Sachverständigen gehen davon aus, dass es außerhalb eines Zwei-Kilometer-Radius keine Belästigten mehr geben darf. Und sowohl Siebenhirten als auch Mistelbach seien außerhalb dieses Radius.

Welche Dimensionen hat das Projekt? Gärsilos haben einen Durchmesser von 40 Metern und eine Höhe von zehn Metern Beton. Darauf ist auf drei der vier Türmen die zehn Meter hohe Gasblase unter einer Folie.

Wie geht es jetzt weiter? Die Einreichunterlagen sollen bis Ende November, Anfang Dezember fertig sein, im zweiten Halbjahr 2024 rechnet man mit der Genehmigung, im zweiten Halbjahr 2025 soll die Biogasanlage in Betrieb gehen - falls eine UVP das Projekt nicht verzögert oder stoppt. „Wir werden von den Behörden strenger geprüft, als sie das jetzt machen“, versicherte Wannasek.

Die letzte Folie der Präsentation zeigte Wannasek gar nicht mehr. „Keine Fragen mehr. 99 Prozent aller Mistelbacher hier sind dagegen“, fasste ein Mistelbacher nach drei Stunden zusammen, stand auf und ging.