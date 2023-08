Biogasanlage: Klärendes Gespräch, aber noch offene Fragen

Die EVM Energieversorgung Margarethen am Moos will zwischen Siebenhirten und Mistelbach, kurz nach dem Umfahrungskreisverkehr, eine Biogasanlage errichten. Auch wenn es im Jahr 2022 schon Vorabinfos für die Gemeinderäte - und sogar eine Exkursion zur Anlage im Bezirk Bruck - gegeben hatte, hatte sich der Gemeinderat überfahren gefühlt, als Anfang August ein Schreiben des Landes im Rathaus einlangte, dass geprüft wird, ob für die Biogasanlage eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig sei. Vor allem seitens der ÖVP fühlte man sich von diesem Vorgehen überrumpelt und argumentierte heftig, warum man gegen das Projekt vor allem am vorgesehenen Standort sei.

Mittlerweile ist die Prüfung vom Land abgeschlossen und klar, dass es keine Umweltverträglichkeitsprüfung gibt. Abgehandelt wird das Projekt vom Land auf Ebene der Bezirkshauptmannschaft nach dem Abfallwirtschaftsgesetz, bei dem die Stadtgemeinde gerade mal Parteienstellung hat. Und eine Umwidmung ist ebenfalls nicht nötig, da die Biogasanlage als Energieerzeuger gilt.

Standort ist für Gemeinde der Knackpunkt

Knackpunkt für die Gemeinde bleibt weiterhin der Standort: „Man konnte uns nicht mit aller Deutlichkeit erklären, warum genau dort gebaut werden soll“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP): „Von der Raumordnung her gibt es für uns auch andere Grundstücke.“ Die habe man sich auch angesehen, kontert Josef Gabmeier, Sprecher der Bauwerber. Bei der Deponie Zöchling beispielsweise. Aber die Sattelberglage zwischen Siebenhirten und Mistelbach sei optimal, da es dort vorhandene Gas- und Stromleitungen und einen Schmutzwasserkanal gebe, die Anlage in den Hang eingegraben werden könnte. Erdwall und Grünmaßnahmen rundherum seien klarerweise bei allen anderen Standorten auch möglich.

Streitpunkt Verkehrskontrollplatz

Strittig ist nach wie vor die Errichtung eines Verkehrskontrollpunktes am Areal der Biogasanlage. Wenn beim Verkehrskontrollplatz Schrick an der A5 jeder Lkw kontrolliert wird, umfahren manche Lkw-Fahrer diese Kontrolle, indem sie über Laa und die B46 fahren und erst wieder bei Schrick auf die A5 auffahren. In diesen Zeiten haben die Hörersdorfer und Siebenhirtner verstärkten Lkw-Verkehr. Vizebürgermeister Manfred Reiskopf als pensionierter Polizist initiierte, dass jetzt ein Verkehrskontrollplatz an der B46 errichtet werden kann, auf dem auch der Prüfzug des Landes stehen kann: „Den fürchten die Lkw-Fahrer wie die Pest“, weiß Reiskopf. Bisher gibt es an der Laa-Route keinen derartigen Kontrollplatz. Die Biogasanlage würde den entsprechenden Platz auf ihrem Grundstück an der B46 zur Verfügung stellen.

In der ÖVP sieht man die Notwendigkeit eines derartigen Kontrollplatzes nicht: „Wenn die Landespolizei einen solchen haben will, dann sollen sie den auch selbst errichten“, sagt Stubenvoll: „Man darf beide Projekte jetzt nicht miteinander verquicken“, also nicht das eine mit dem anderen begründen. Das seien zwei getrennte Projekte, sagt Stubenvoll.

Rohstoffe für Biogas nur aus der Region

Woher sollen die Rohstoffe für die Biogasanlage kommen? „Wir haben Absprachen mit der Bauernkammer, dass wir nur landwirtschaftliche Reststoffe aus dem Teilbezirk Mistelbach verarbeiten“, sagt Gabmeier: Die Rohstoffe sollen nicht weiter als 20 Kilometer zur Biogasanlage anreisen müssen - insofern werde es keine Importe aus dem Ausland geben: „Der Raum Mistelbach hat eine Agrarfläche von 95.000 Hektar“, weiß Gabmeier. Herangezogen zur Biogaserzeugung werden ausschließlich landwirtschaftliche und pflanzliche Nebenprodukte: Mais- und Getreidestroh, Sonnenblumenstroh, Pferde- und Schweinemist, Kleesilagen, Wiesen- und Hutweidenheu, Abfälle aus der Zuckerrübenernte und auch Erdäpfel-Abfälle. Rohstoffe, die rasch verderben können, wandern entsprechend sofort in die Anlage, trockene Grundstoffe werden am Areal gelagert und folgen später. „Und natürlich kann jeder uns auch seinen Grünschnitt bringen“, sagt Gabmeier.

Insgesamt wird die Anlage auf 71.000 Tonnen pro Jahr ausgelegt sein, wobei 34.500 Tonnen „gefährliche Abfälle“ sein dürfen. Darunter versteht man beispielsweise die Spreu, die nach dem Putzen des Korns zurück bleibt und wegen der Gefahr von Staubexplosionen als gefährlich eingestuft ist. Für die Zulieferung der Rohstoffe wird es Lieferverträge mit den Landwirten geben: „Mit ist wichtig, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt“, sagt der Projektbetreiber. Dass die Anlage mit der vollen Kapazität betrieben wird, glaubt Josef Gabmeier übrigens nicht.

Der Projektwerber betreibt bereits eine Biogasanlage in Margarethen am Moos (Bezirk Bruck). Während dort die Anlage noch entwickelt wurde, wird in Mistelbach die derzeit modernste Anlage am Stand der Technik errrichtet. Mit Margarethen steht die Biogasanlage übrigens direkt am Siedlungsrand. Foto: Michael Pfabigan

Was passiert mit den Rückständen nach der Biogaserzeugung? Die Rückstände werden gepresst und können als hochwertiger Dünger (Gabmeier: „Wir wollen erreichen, dass wir dafür ein entsprechendes Zertifikat bekommen“) auf Felder aufgebracht werden. Im Raum Margarethen, wo die erste Anlage des Unternehmens steht, ist dieser Dünger heiß begehrt. „Und wer uns seinen Grünschnitt bringt, kann sich bei uns diesen Dünger als Blumenerde holen.“ 30.000 bis 35.000 Tonnen Rückstände werde da jährlich anfallen.

Das ausgepresste Wasser wird wieder in die Gärbecken eingebracht: „Wir bauchen für den Betrieb der Anlage außer zum Start fast kein Frischwasser“, sagt der Pionier für Biogasanlagen. Denn mit dieser Idee tourt Gabmeier schon seit gut 15 Jahren durch das Land.

Der entstehende Dünger ist aber nur ein Abfallprodukt: Denn produziert wird Biogas, das entsprechend gereinigt in das Erdgasnetz eingespeist wird. Dafür muss die EVN eine Leitung zum Knotenpunkt beim Hüttendorfer Interspar verlegen - was aber Aufgabe des Energieversorgers ist, diese zu bauen. Warum wird nicht in die Transportleitung Mistelbach-Siebenhirten eingeleitet? „Der Bau eines Knotens dort wäre zu aufwendig für die EVN, sie bevorzugt die Leitung zum Interspar“, weiß Gabmeier.

Die bei der Gärung entstehende Wärme wird in das Fernwärmenetz in Mistelbach eingespeist, auf alle Dächer der Anlage kommen PV-Elemente, deren Strom vor Ort verbraucht wird, Überkapazitäten werden eingespeist. CO2, das entsteht, wird abgesaugt, verflüssigt und an die Industrie verkauft: Beispielsweise, damit die Blasen in die Getränke kommen.

Betriebsbereit 2025?

Wie ist der Zeithorizont für das Projekt? Binnen drei Wochen soll es Infoveranstaltungen für die Siebenhirtner und die Anrainer am Totenhauer und im Bereich Seepark geben, mit Einreichplänen rechnet Gabmeier in zwei Monaten. Geht alles glatt, könnte das Genehmigungsverfahren bis März abgeschlossen sein. Gibt es keine Einsprüche, könnte gebaut werden, im Sommer oder Herbst 2025 könnte dann mit der Energieproduktion begonnen werden. „Und wenn die Schubraupen auffahren, beginnen wir mit Landwirten Lieferverträge abzuschließen“, kündigt Gabmeier an.