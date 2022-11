„Blickwinkel“: Wo Harmonie auf Gegensatz trifft

„Auf den ersten Blick harmonieren die Werke von Richard und mir. Doch sie unterscheiden sich auch stark“, sagte die ausstellende Fotografin Christina Lag-Schröckenstein über die zu sehenden Bilder. Am Sonntag wurde die Fotografieausstellung „Blickwinkel“ im Schlössl eröffnet. Die Fotografien von Richard Lehner und Christina Lag-Schröckenstein erschaffen durch ihre Vielseitigkeit eine besondere Atmosphäre.

In der Ausstellung werden viele verschiedene Serien nebeneinander vorgestellt. Beide Künstler beschäftigen sich in ihren Werken mit gesellschaftspolitischen Themen. Christina Lag-Schröckenstein legt ihren Fokus zusätzlich auf die Natur, wie die Struktur und Beschaffenheit von Dingen. Eine ihrer Serien, „Skeins of Broken Life“ beschäftigt sich mit der Verwitterung von Weinreben, Halmen und Strähnen. Ihre Serie „Floating“ entsteht durch die Vermischung von Wasser mit Farben und Ölen.

Licht, Schatten und Nebel

„Ich spiele gern mit Licht und Schatten“, sagt Richard Lehner. Seine Serie „Streets in Shade“ zeigt einen Raum voller Schwarz-Weiß-Fotos. Im Gegensatz dazu produziert er in seiner Serie „In My Mind“ still wirkende und helle Landschaftsbilder mit Nebel.

Die Ausstellung ist noch bis zum 20. November Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr zu besuchen.

