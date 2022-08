Unverständnis nach Ablehnung: Kein Hund, weil Zaun fehlt

Werbung

„Ich habe seit 35 Jahren Hundeerfahrung und es ist mir unverständlich, wie sich der Dechanthof hundeerfahrenen Menschen gegenüber verhält“, so Franz Beck, dem nach seinem Besuch im Tierheim Dechanthof die Adoption eines Hundes verwehrt wurde. Dort verweist man ihn auf die gesetzlichen Grundlagen.

Nachdem Beck im Juni seinen langjährigen Partner – Schäferhund Reno – einschläfern musste, macht er sich auf die Suche und stößt auf den Dechanthof. Als er allerdings spontan vorbeischaut, um sich weiter zu erkundigen, wird er laut eigenen Angaben „unfreundlich“ empfangen. Außerdem wird ihm mitgeteilt, dass der Vorstand einstimmig beschlossen habe, dass an ihn kein Hund vergeben wird.

Nachdem er eine sehr emotionale E-Mail an den Dechanthof verschickt hat, antwortet ihm die Obfrau, Elisabeth Bock. „Jede Entscheidung des Vorstandes zur Hundevergabe erfolgt keinesfalls willkürlich“ Diese teilt ihm außerdem mit, dass er nicht aufgrund persönlicher Gründe ungeeignet ist, sondern das Halten eines Hundes ohne Zaun gesetzlich nicht erlaubt sei.

„Wir sind ein Landestierheim und an Gesetze gebunden, ich kann hier keine Ausnahmen machen, auch wenn jemand jahrelange Erfahrung mit Hunden hat“, so Bock. Außerdem weist sie darauf hin, dass viele Tiere genau wegen diesem Problem zu ihnen gelangen. „Oft kommen Tiere zu uns, weil sie verloren gehen oder von zuhause weggelaufen sind. Deshalb ist ein Zaun auch so wichtig.“

Würde sich Beck jedoch einen Zaun zulegen, stünde der Adoption nichts mehr im Wege, heißt es aus dem Dechanthof. Die Angelegenheit hat sich für den Mann allerdings bereits erledigt, da er einen Hund von einer Familie adoptiert hat. Das Erbauen eines Zaunes kommt für ihn weiterhin nicht infrage und er kann die Vorgehensweise vom Dechanthof nicht nachvollziehen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.