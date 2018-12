Bluttat: Gedenkmesse in Friaul für Todesopfer .

Nach der Bluttat im Bezirk Mistelbach mit drei Toten am Donnerstag ist am Montagabend in Friaul eine Gedenkmesse für die 87-jährige Margherita C. F. vorgesehen. Die Frau aus italienischem Adel aus dem Raum von Udine war in der Region unter anderem wegen ihrer Wohltätigkeitsinitiativen bekannt gewesen.