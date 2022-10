Brief brauchte fast zwei Wochen für 450 Meter

„Zum Glück hab ich mich nicht darauf verlassen“, lacht ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Horst Obermayer. Denn er hätte auf die Einladung zur Bezirkswahlbehörde am Wahlabend auf der Bezirkshauptmannschaft gewartet, wo Stimmen ausgezählt bzw. die Ergebnisse aus den Gemeinden überprüft werden.

Die Bezirkshauptmannschaft hatte den eingeschriebenen Brief am 30. September aufgegeben. Und dann war er am 450 Meter langen (Luftline) Postweg. Hinterlegt wurde er dann für Obermayer beim Postamt in Nebengebäude der Bezirks-ÖVP am 12. Oktober. Da waren die Wahlkarten schon längst ausgezählt.

