Bürger entscheiden über Nachnutzung der Kaserne

Das Bundesheer will die Bolfras-Kaserne an den nördlichen Stadtrand auf den Truppenübungsplatz „Totenhauer“ verlegen: „Ein Gerücht das in diesem Zusammenhang definitiv nicht stimmt, ist, dass dann in die alte Kaserne ein Flüchtlingslager einziehen wird“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll.

Im laufenden Wahlkampf würden derartige Aussagen immer wieder gestreut: „Das ist ein Blödsinn, das entbehrt jeder Grundlage.“

Wie geht es jetzt um das fünf bis sechs Hektar große Areal wirklich weiter? Vorgabe des Ministeriums ist, dass ab 2025 oder 26 die neue Kaserne gebaut werden soll. „Derzeit ist das Verteidigungsministerium an der Abstimmung der Grobplanung“, sagt Stubenvoll.

Machbarkeit der Wünsche wird geprüft

Fix für den Bürgermeister ist, dass, sobald ein Zeithorizont absehbar ist, ein Bürgerbeteiligungsprozess gestartet wird, bei dem gehört wird, was die Mistelbacher wollen. Dann wird die Machbarkeit dieser Wünsche geprüft, bevor es zu den notwendigen politischen Beschlüssen kommt.

„Aus jetziger Sicht werden wir im Herbst 2023 damit beginnen, Unternehmen zu suchen, die derartige Bürgerbeteiligungsprozesse professionell begleiten, damit wir im ersten Quartal 2024 damit beginnen können“, sagt Stubenvoll. „Egal, was da rauskommt, das Areal wird dann viel grüner sein, als jetzt“, verspricht er. Der gesamte Bereich könne jetzt neu gedacht werden. Und die neuen Grünflächen werden dann auch allen Mistelbachern zur Verfügung stehen: „Wir haben die unschätzbare Chance in einem breiten Konsens zu entscheiden, wie wir das Areal genutzt haben wollen.“

Wie das funktionieren kann, will sich der Bürgermeister jetzt in Gemeinden ansehen, die bereits derartige Areale neu entwickelt haben: Nach dem Wahlkampf werde er Best-Practice-Projekte besichtigen und mit den Bürgermeistern der Städte reden.

Das Kasernengelände gehört derzeit dem Bund: „Mir wurde seitens des Bundesheeres zugesagt, dass die Stadtgemeinde die erste ist, mit der über eine Nachnutzung geredet wird. Ich gehe davon aus, dass diese Zusage hält“, sagt der Stadtchef. Konkrete Zahlen, was das die Stadt kosten wird, gibt es noch nicht.

Stichwort neuer Standort: Wie soll der verkehrstechnisch erschlossen werden? „Sobald das Militärkommando mit uns in Gespräche tritt, kann man auch über Infrastruktur und Verkehrsanbindung reden“, sagt Stubenvoll, für den die Erschließung über eine Verbindungsstraße vom B46-Kreisverkehr an der Straße nach Siebenhirten am Ende der Umfahrung zum Totenhauer die einzig sinnvolle Lösung ist.

Der Panzerverkehr zwischen neuer Kaserne und Bahnverladestelle bei der M-City wird übrigens kein Problem sein: Denn zwischen beiden Orten gibt es schon jetzt eine Panzerstraße.

Finanzierung wird das Kriterium

