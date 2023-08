Bürgermeister-Stammtisch-Tour endete in Eibesthal

Inhaltlich gab’s Infos zu den aktuellen Projekten und Entwicklungen in der Stadt: Die finanzielle Lage, die nächsten Projekt in der Gemeinde, die Überarbeitung des Bebauungsplanes und das Thema Gesundheit mit dem Ziel, ein Primärversorgungszentrum in der Stadt rund um die Ordination von Walter Schleger mit seinen drei Nachfolgeärzten zu bauen.

Das Fazit des Bürgermeisters nach zehn Sommerstammtischen: Was sind die Hauptanliegen in allen Orten? „Was sich durch alle Ortsgemeinden zieht, ist der Wunsch nach einem schönen Ortsbild, nach Sauberkeit und Entfernung von Unkraut, vor allem in den Spitzgräben und auf den Friedhöfen“, sagt Stubenvoll. Was auch in allen Orten kam, war das Thema Verkehr und der damit verbundene Lärm. Beruhigend für ihn ist auch das große Verständnis der Bürger für die angespannte finanzielle Lage der Gemeinde.

Begleitet wurde Stubenvoll bei seiner Tour immer auch von Vizebürgermeister Manfred Reiskopf und einer Reihe von Stadträten, die sich nach den Infos den Fragen der Bürger in Einzelgesprächen stellten - gemütlich in Stammtischatmosphäre.

Das Interesse der Zuhörer war auch an den Projekten außerhalb ihres jeweiligen Ortes groß, der Besuch an sich kontant positiv. Dass beim Besucherandrang Mistelbach selbst schwächelt, hat ebenfalls Tradition.