Bunte Bühne feiert ihren 100er mit „Wie im Himmel“

Mit der Vereinsgeschichte eng verbunden ist seit jeher die Familie Kuba in Mistelbach. Vater Heinz wird heuer 86 Jahre und steht seit 64 Jahren auf „den Brettern, die die Welt bedeuten“. Auch die Liebesgeschichte mit seiner späteren Frau Lotte hat auf der Bühne ihre Anfänge genommen. Und gleich drei der heute erwachsenen Nachkommen sind ebenfalls im Verein hochaktiv: Katrin und Claudia Kuba als Obfrauen und Schauspielerinnen und Andreas Kuba als Schauspieler, Autor und Kurator der „100 Jahre Bunte Bühne“-Ausstellung, die im gesamten Barockschlössl in Mistelbach als Multi-Media-Ausstellung die beeindruckende Geschichte des Theaters von 1923 bis heute präsentiert.

Anlässlich des außergewöhnlichen Jubiläums gratulierte der NÖ Landtagspräsident und Kultursprecher des ÖVP Landtagsklubs, Karl Wilfing: „Die Bunte Bühne Mistelbach ist seit jeher ein Leuchtturm der Kulturarbeit im Weinviertel. Ich bedanke mich für die vielen Jahre und unzähligen Stunden des Engagements für die Regionalkultur, die unser Denken bereichern, unsere Herzen berühren und unsere Augen für die Vielfalt der Welt öffnen. Weiterhin viel Erfolg und auf die nächsten 100.“

Von Klassikern bis Komödien

Hunderte Stücke wurden bisher aufgeführt, mit weit mehr als 150.000 Besucher. Wurden in den Anfangsjahren hauptsächlich Volksstücke und Lustspiele gebracht, entwickelte sich die Bunte Bühne immer mehr zum Nestroy-Theater schlechthin: Ob „Frühere Verhältnisse“, „Lumpazivagabundus“, „Unverhofft“, „Das Mädl aus der Vorstadt“, „Häuptling Abendwind“, „Nur keck“ oder „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, war es vor allem Heinz Kuba, der als begnadeter Nestroy-Darsteller wohl auf jeder Bühne des Landes brilliert hätte. Dazwischen gab es so manchen Raimund und unzählige Boulevardkomödien wie „Pension Schöller“, „Boeing Boeing“, „Othello darf nicht platzen“ oder „Ladies Night“ mit den strippenden Arbeitslosen.

Wie kreativ und professionell die „alte Dame“ bis heute ist, haben gerade auch die beiden letzten Stücke gezeigt: Im Sommer 2019 inszenierte Regisseur Stephan Witzlinger den „Jedermann“ ganz neu, der Klassiker von Hugo von Hofmansthal wurde als Weltpremiere erstmals von drei Jedermann-Darstellern gleichzeitig bestritten, darunter zum ersten Mal auch eine „Jedefrau“. Und im vergangenen Herbst folgte dann eine ganz besondere Premiere. Mit „Weiß irgendwer, wie’s weitergeht?“ von Andreas Kuba wurde erstmals ein selbst geschriebenes Stück gezeigt. Die „witzigste Komödie, seit es Weltuntergänge gibt“ war ebenfalls restlos ausverkauft und ein großer Erfolg.

Dies geht alles freilich nur mit einem großartigen Ensemble, das aktuell aus rund 40 Personen besteht. Katrin Kuba: „Das gesamte Team hat sich in all den Jahrzehnten natürlich immer wieder verändert und es sind immer wieder wunderbare Schauspieler dazugekommen. Darunter gibt es einzelne, die haben mittlerweile fast 100 verschiedene Rollen gespielt. Wir waren und sind eine große Familie. Wer bei der Bunte Bühne mitspielt oder mitarbeitet, tut dies mit größter Freude und Leidenschaft. Nicht zu vergessen auch die vielen helfenden Hände beim Bühnenbau, bei Ton- und Lichttechnik, Maske, Frisuren, Buffet, Kostümen, Kasse und so viele mehr. Ihnen allen gebührt ein riesengroßes Danke! Und das größte Danke gebührt natürlich unserem Publikum!“

Zum Runden: Ausstellung Best of Bunte Bühne

Das gesamte Schlössl wird rund um die Theater-Vorstellungen zur riesigen Multi-Media-Ausstellung „Best of Bunte Bühne“. Fotos, Filme, Kostüme, Dokumente und Requisiten dokumentieren die so spannende wie unterhaltsame Historie. „Die Geschichte der Bunten Bühne ist so vielfältig wie ihr Repertoire“, sagt Andreas Kuba, der die Schau gestaltet, „unser Laientheater spiegelt ja auch ein Jahrhundert Zeitgeschichte - zwischen Drama und Komödie.“ Die Multi-Media-Ausstellung kann an allen Aufführungstagen ab jeweils 15 Uhr besucht werden, und das natürlich kostenfrei. Auch nach dem Ende der Vorstellung bleibt das Barockschlössl wie auch am 29. und 30. Juni geöffnet – mit open end.

Karten für das Jahrhundert-Theater „Wie im Himmel“ gibt es noch im Bürgerservice der Stadtgemeinde Mistelbach sowie online unter eventjet.at.