Carina Kölbl verstärkt das Bezirks-ÖVP-Team

Kölbl ist ein erfahrenes Organisationstalent und seit Jahren in der JVP in Wildendürnbach aktiv. Beispielsweise hat Carina Kölbl den zweitägigen Eröffnungsevent des Jugendheim-Neubaus in ihrer Heimatgemeinde federführend umgesetzt.

Bezirksparteiobmann Karl Wilfing freut sich über den Neuzugang: „Mit Carina haben wir eine engagierte und starke Persönlichkeit gewonnen. Ich bin überzeugt, dass wir in der Organisation nun mit doppelter Frauenpower sehr gut für alle kommenden Herausforderungen aufgestellt sind.“