Christoph Mayer: „Nitschs Museum wird noch wichtiger“

Werbung

Am Ostermontag verstarb Aktionskünstler Hermann Nitsch nach langer Krankheit mit 83 Jahren. Seit 2007 ist ihm das nitsch museum gewidmet. Welche Auswirkungen hat sein Tod auf sein Museum?

Das monografische Museum hat kein eigenes Bilderdepot mit Nitsch-Bildern, die jüngsten Ausstellungen wurden immer von Nitsch selbst und Nitsch-Foundation-Chef Michael Karrer kuratiert, sie sorgten auch dafür, dass Sammlungen für die Ausstellungen zur Verfügung standen.

„Das Museum war für Nitsch eine Herzensangelegenheit, ich glaube nicht, dass es da jetzt Änderungen geben wird“, sagt Christoph Mayer, Geschäftsführer des MAMUZ, dessen Teil das nitsch museum ist. Er geht auch davon aus, dass die künftigen Ausstellungen, wie geplant, umgesetzt werden: „Die Präsentation und Vermittlung des Werks von Hermann Nitsch wird in Zukunft vielleicht sogar noch wichtiger als bisher, wo er nicht mehr da ist“, sagt Mayer.

Nitsch war ein manischer Maler: Auf seinem Schüttboden stapelten sich die Bilder. Foto: Michael Pfabigan

Dass das Museum einmal ohne Bilder da steht, glaubt er nicht. Wie sich der Tod Nitschs auf die Preise seiner Werke auswirken wird? „Kann ich nicht sagen, ich bin kein Kunstexperte“, sagt Mayer.

Aber seine Aktionskunst war in den letzten Jahren sehr gefragt. Erst vor Kurzem hat die renommierte Pace-Gallery die Vermarktung des Künstlers übernommen. Zudem drückte die schiere Menge an Bildern immer etwas den Preis: Bei Malaktionen wurden unzählige Quadratmeter geschaffen und auch in seinem Atelier in Schloss Prinzendorf war er ein manisch Arbeitender. Diesen Nachschub gibt es jetzt nicht mehr. „Für uns als Museum sind die Preise unerheblich, da wir nicht am Kunstmarkt aktiv sind. Uns trifft das maximal bei den Versicherungssummen.“ Mayer ist aber überzeugt, dass die Preise steigen werden.

Anlässlich des für Sommer geplanten zweitägigen Rumpf-“6-Tage-Spiels“ in Prinzendorf ist eine Ausstellung zum Orgien Mysterien-Theater geplant. Am 16. Juni, um 14 Uhr soll eine Gedenkfeier für den Künstler im Museum organisiert werden: „Damit seine Freunde und die Freunde seiner Kunst von ihm Abschied nehmen können“, sagt Christoph Mayer.

Seltsam wird es für das Museumsteam auf jeden Fall sein, eine Veranstaltung zu haben, bei der Hermann Nitsch nicht in der ersten Reihe sitzt.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.