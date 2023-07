Confiserie Hynek: Ein Juwel hat ganz leise geschlossen

67 Jahre Konditorei Hynek und 26 Jahre Confiserie Rathammer-Hynek - eine süße Erfolgsgeschichte ist mit der Pensionierung von Hemma und Hannes Rathammer in Mistelbach zu Ende gegangen. Es war ein stiller Abschied, genauso wollte es das Duo. Die Rathammers haben ein Geschäft nicht für die breite Masse etabliert, sondern mit einem qualitativ hochwertigen Produkt einem Stammklientel gedient. Sie wollten das Unternehmen im Kleinen zu Ende bringen, denn klein hat die Geschichte auch begonnen.

Die Wurzeln des Unternehmens reichen ins Jahr 1930 zurück, der erste Standort war am Hauptplatz. 1935 übersiedelten die Geschäftsbetreiber in die Hafnerstraße 7: Das Haus blieb bis 2023 der Firmensitz. Das Lokal wurde dann ab den 1950er Jahren vergrößert, nachdem eine Buchhandlung übersiedelt war. „Das Haus ist zur Gänze als Konditorei betrieben worden“, erklärt Hannes Rathammer. Mit dieser zweiten Generation ist das Lokal auf 120 Plätze gewachsen. 1968 folgte ein kompletter Umbau.

Die Konditorei Hynek, seit 1935 in der Hafnergasse (heute Hafnerstraße), wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg und nachdem die Buch- und Papierhandlung übersiedelt war. Foto: privat

„Früher war's die Konditorei im Weinviertel, aber die Zeit ist nicht stehengeblieben“, sagt Hemma Rathammer. Sie setzte mit ihrem Mann nicht auf Größe und Spektakel, sondern aufs Kleine, aber äußerst Feine. Das Lokal wurde in den 2000er Jahren zurückgebaut. Und: Alles rankte sich um die „Schoko-Trüffel“. „Wir waren die Spezialisten für Schokolade und Trüffel“, betont Hannes Rathammer. Das Haus verwandelte sich in eine Confiserie mit einer kleinen Konditorei.

Hemma Rathammer hat in der Schweiz gearbeitet und dieses Wissen nach Mistelbach gebracht: „Wir hatten die größte handgeformte Trüffel in Österreich, die's gibt. Wir arbeiteten nicht mit Hohlkörpern“, erklärt sie. Die Schokoladen-Spezialistin war allein für die Produktion zuständig, nur in der Hochsaison wurde sie von Saisonkräften und Familienmitgliedern unterstützt. Aber: „Jeder Trüffel ist durch meine Hand gegangen, egal wie“, betont Hemma Rathammer, die zudem für die Dekoration der Geschenkschachteln und mit ihrem Mann für den Verkauf zuständig war.

Sie setzen auf ein Produkt, die Schoko-Trüffel ohne Hohlkörper. Foto: privat

Sie legte Wert auf auserlesene Zutaten fürs gesamte Sortiment und arbeitete mit Rezepten, die in den 1950er Jahren schon Süßes auf den Teller zaubern ließen. Die Schoko-Trüffel wurde zu einem regionalen Schatz der Region, aber nicht nur: Die Rathammers fassten Fuß in Wien, belieferten Feinkostläden wie Julius Meinl am Graben oder das Schwarze Kameel, eine kulinarische Institution der Innenstadt.

„In den 25 Jahren haben wir mit den tollsten Häusern zusammengearbeitet und die Familie ist auch ein wenig stolz und glücklich, dass man auf so hohem Niveau arbeiten durfte und von seinen Kunden geschätzt wurde“, betont das Duo. Das Geschäft war ein Zwei-Personen-Betrieb: ein Mikro-Mikro-Unternehmen, wie es Hannes Rathammer, der sich um die Administration, Werbung und Buchhaltung gekümmert hat, nennt.

Wir waren zwei Menschen, die an das Ding geglaubt haben. Und das war schon sehr cool, dass wir das so betrieben haben Hannes Rathammer

„Wir wollten das in unseren Händen haben und waren glücklich mit unserer kleinen Struktur“, führt er aus. „Nach 25 Jahren Selbstständigkeit kommt man drauf, dass das die ideale Form war.“ Das Aufziehen eines Riesenapparats wäre nicht ihres gewesen: „Wir waren zwei Menschen, die an das Ding geglaubt haben. Und das war schon sehr cool, dass wir das so betrieben haben.“ Man habe auch dazu beitragen können, Mistelbach liebens- und lebenswerter zu machen.

Hannes Rathammer erkennt schon Versäumnisse in der Bezirksstadt, denn gerade mit der Schaffung von Einkaufszentren hat man „die Innenstadt torpediert“. Konzerne oder Betriebe, die von außerhalb gesteuert werden, haben kein Interesse am Standort und zeigen keine Verantwortung für die Stadt: „Sie haben nichts zu verlieren, die sind morgen woanders“, führt er aus. „Jetzt kommt noch der Wirtschaftsstress dazu, viele Unternehmen sperren zu, die starken Jahrgänge brechen weg.“ Das Konditor-Gewerbe ist sogar „mehr oder weniger am Aussterben“, ergänzt Hemma Rathammer. „Unsere Kollegen sind wirklich die letzte Generation.“

Nur eine Tür, dahinter ein langer Gang, auf dem der Verkaufsraum mit einem kleinen Gastrobereich folgte: Die Confiserie war unaufdringlich. Foto: privat

Sie selbst fassten schon 2020 „den Plan, den Bogen in den nächsten Jahren wieder runterzuziehen“, erklärt Hannes Rathammer. „Wir zwei wollten das so beenden, wie wir angefangen haben.“ Hemma Rathammer ergänzt: „Wir haben auch nicht mit viel Pipapo eröffnet.“ Die Confiserie existierte in Mistelbach ein wenig versteckt und war unaufdringlich: „Dadurch, dass es so klein war, war es sehr persönlich und sehr familiär.“

Die Stammkunden wurden von den Geschäftsführern persönlich informiert, dass es zu Ende geht. Hemma und Hannes Rathammer verabschiedeten sich von jedem Einzelnen. Das Haus bleibt im Familienbesitz, die zwei Geschäftslokale neben der Confiserie werden weiterhin vermietet. Für eines wird gerade ein Nachfolge-Betrieb gesucht.